Kristina uživa u vezi sa mladim moćnikom, a pjevačica Jana deli svoja osjećanja i planove o zetu.

Izvor: MONDO

Ćerka Jane Todorović, Kristina već neko vrijeme uživa u ljubavi sa svojim partnerom, o čemu je i pjevačica nedavno pričala. Međutim, pjevačicinu naslednicu mediji su nedavno uslikali u jednom kafiću u Beogradu dok je uživala u društvu svog dečka.

Njih dvoje su stigli u lokal luksuznim automobilom, a potom su sjeli u separe gdje su uživali u piću, te su sve vrijeme pričali i smješkali se.

Kristina je sa dečkom sjedela u separeu jednog beogradskog lokala, a dok su uživali u zajedničkom vremenu, nisu krili koliko su bliski. Objektivi zabilježili su trenutke kada su razmjenjivali nježnosti i ljubili se, potpuno opušteni i ne obazirući se na okolinu.

Kako se priča po gradu, Kristinin dečko je imućan, dobro se slažu i za sada vrlo dobro zarađuje, dok se malo zna o tome kakva je tačno njegova pozicija u firmi za koju radi, govorio je nedavno izvor blizak pjevačici.

Jana o ćerkinom dečku

Jana se nedavno dotakla odnosa sa ćerkom, otkrivši da uskoro očekuje zeta i da njena naslednica planira pokretanje sopstvenog biznisa.

"Želim da mi ćerka bude srećna i zadovoljna, kada ona bude rekla da je to to, pričaćemo javno. Tek treba da upoznam dečka, vidjećemo. Miješam se u njen život ako vidim da radi neke stvari, koje ne treba da radi. Ona nijednu grešku nije imala, od skoro je krenula i da izlazi i da malo duže ostaje u gradu. Pratim je, nema veze gdje sam i u kojoj državi sam, telefon je pored mene, obavezna je da se javi gdje je, šta je, s kim je i kad je kući. Kad su djeca u pitanju odmah se uznemirim, paničarka sam ako se ne javi na telefon. Ona sada ima neke druge obaveze, sada planira da otvori svoj salon", rekla je Jana Todorović tada.

Izvor: Kurir /MONDO