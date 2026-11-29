Policija je uhapsila državljanina Azerbejdžana zbog sumnje da je prijetio zaposlenom u vulkanizerskom servisu, a potom ukrao Apple AirPods slušalice iz prodavnice elektronike.

Izvor: Uprava policije

Budvanska policija je po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, uhapsila G. V., državljanina Azerbejdžana, zbog sumnje da je na području Budve počinio dva krivična djela – ugrožavanje sigurnosti i krađu, saopštila je Uprava policije.

Iz policije navode da su, nakon niza operativno-taktičkih i kriminalističkih aktivnosti koje su službenici policije u Budvi preduzeli u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Kotoru, rasvijetljena su dva krivična djela za koja se G. V. sumnjiči.

“Naime, policiji je 27. novembra ove godine prijavljeno da je istog dana, oko 17.00 časova, u jednom vulkanizerskom servisu u Budvi, osumnjičeni G. V., u alkoholisanom stanju i držeći nož u ruci, oštećenom licu uputio prijetnje po život, tijelo i imovinu, nakon čega se udaljio sa lica mjesta”, navode iz policije.

Takođe, G. V. se sumnjiči da je 30. oktobra 2026. godine, oko 16.30 časova, u prodajnom objektu specijalizovanom za prodaju bijele tehnike i elektronike, iskoristivši nepažnju zaposlenih, sa izložbenog štanda ukrao slušalice „Apple AirPods“, nakon čega je napustio objekat.

“Kriminalistička policija Odjeljenja bezbjednosti Budva je, nakon identifikacije, osumnjičenog G.V. locirala i dovela u službene prostorije radi kriminalističke obrade, nakon čega je, po nalogu postupajućeg državnog tužioca, lišen slobode”, kazali su iz policije.

G. V. će, uz krivičnu prijavu biti sproveden nadležnom državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, u zakonskom roku, zbog sumnje da je izvršio navedena dva krivična djela.