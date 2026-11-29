Protiv maloljetnika je podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je na školskom igralištu vršnjaku nanio teške tjelesne povrede.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Plav podnijeli su krivičnu prijavu protiv četrnaestogodišnjaka zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška tjelesna povreda na štetu vršnjaka, takođe starog 14 godina.

"Kako se sumnja, osumnjičeni je 25. novembra 2026. godine, na igralištu u krugu jedne škole u Plavu, udario vršnjaka zatvorenom šakom u predjelu lica, nanijevši mu tešku tjelesnu povredu u vidu preloma donje vilice", saopštili su iz Uprave policije.

Događaj je istog dana prijavljen policiji, nakon čega su službenici preduzeli aktivnosti na utvrđivanju svih okolnosti. O slučaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Plavu, a od učesnika su prikupljena obavještenja u skladu sa zakonskim procedurama za postupanje sa maloljetnicima.

Nakon razmatranja spisa predmeta, tužilac se izjasnio da u radnjama maloljetnika postoje elementi krivičnog djela teška tjelesna povreda i naložio podnošenje krivične prijave u redovnom postupku.

Iz Uprave policije poručuju da u saradnji sa školama kontinuirano sprovode aktivnosti na suzbijanju vršnjačkog nasilja i maloljetničke delinkvencije.

Apeluju na roditelje da razgovaraju sa djecom, prepoznaju eventualne obrasce nasilnog ponašanja i podstiču nenasilno rješavanje sukoba, kako bi se spriječile štetne posljedice po djecu i njihovu budućnost.