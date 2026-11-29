Oliver Dragojević ostavio je neizbrisiv trag na muzičku scenu, a njegova porodica i supruga Vesna bili su mu najveća podrška.

Izvor: Youtube printscreen/musicherecorp

Legendarni Oliver Dragojević obilježio je regionalnu muzičku scenu svojim vanvremenskim hitovima, ali i skromnošću i iskrenom posvećenošću umjetnosti. Uz muziku, centar njegovog sveta bila je supruga Vesna, dok su mu sinovi predstavljali najveći životni ponos.

Iako je njegova udovica javno priznala da joj je pjevač tokom braka bio nevjeran, njih dvoje su zajedno izgradili veliku porodicu i dobili trojicu sinova.

Prvo dijete, sina Dina, dočekali su 1975. godine, a Oliver je kasnije priznavao da tada nije uspio da prisustvuje porođaju. Tri godine potom porodica je postala bogatija za blizance Damira i Davora. Pjevač je insistirao da se ispoštuje porodični običaj da sva djeca nose imena na slovo D, a sam Vesnin porođaj svojevremeno je privukao veliku pažnju javnosti. Iz ovog braka rodilo se i sedmoro unuka, ali je slavni muzičar izričito zabranio da bilo ko od njih dobije ime po njemu.

Ovako izgleda njegova supruga:

"Mogu ih nazvati kako oni to žele, ali neka im ne pada na pamet da neko od njih bude Oliver kako ga u školi ne bi zadirkivali da se zove Oliver Dragojević", izjavila je Vesna ranije.

Sva trojica naslednika danas vode miran život daleko od kamera i medija, mada je jedan od njih u mladosti napravio kratak izlet u svijet muzike. Riječ je o Davoru Dragojeviću, koji je davne 1997. godine udružio glas sa pevačicom Renatom Končić Mineom u pjesmi "Ako ovo je kraj".

MINEA & DAVOR DRAGOJEVIĆ - AKO OVO JE KRAJ (OFFICIAL VIDEO) 1997. Izvor: YouTube

"Otac me nikad nije maltretirao nekim svojim ambicijama. Kao ni Davoru ni Damiru, nije mi nikad gurao instrumente u ruku samo zato što smo djeca poznatog pjevača. Nismo morali učiti da sviramo, nismo morali ni da idemo u muzičku školu, iako je kod kuće uvijek bila klavijatura, gitara, klarinet... Otkad pamtim, nije nas nikad opterećivao svojim poslom i svojom slavom.

"Premda se to čini kao fraza, ali uvijek smo bili kao prijatelji, išli i na more i na ribarenje, igrali zajedno biljar, a i danas je nezamislivo da ne igramo zajedno mali balon u Žrnovnici", ispričao je sin Dino u biografskom dijelu "Splitska dica, od zidića do vječnosti", autora Zlatka Galla.

Slavni Splićanin izgubio je bitku sa teškom bolešću 29. jula 2018. godine, u 71. godini.