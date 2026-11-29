Analiza lista "El Pais" pred vanredne parlamentarne izbore u Španiji izdvaja pobedu desnog bloka PP i Voks kao primarni ishod, ali razmatra i pet mogućih scenarija – od većine ljevice i povratka Pedra Sančeza do pat-pozicije ili ubedljivog trijumfa desnice.

Izvor: Profimedia/Jose Ignacio Viseras/GTRES / Shu

Prognoze rezultata vanrednih parlamentarnih izbora koji se danas održavaju u Španiji upućuju na jedan jasan, primarni scenario, a to je da Narodna stranka (PP) i Voks zajedno osvoje 176 poslaničkih mesta, što je dovoljno za formiranje vlade, navodi se analizi lista El Pais.

Kako list navodi, iznenađenja su, ipak, uvijek moguća, jer su ankete javnog mnjenja samo približne procjene, pa se izdvaja pet mogućih scenarija.

Prvi scenario uključuje većinu ljevice, a prema trenutnim anketama, PP i Voks zajedno uživaju podršku od 49 odsto, dok im je za parlamentarnu većinu potrebno otprilike 46 do 47 posto, ali moguće je da rezultat izbora neočekivano prevagne ulijevo.

Ako bi PP i Voks izgubili četiri procentna poena, osvojili bi oko 168 poslaničkih mesta, što nije dovoljno za većinu, a u tom scenariju, najvjerovatniji ishod bio bi ponovni izbor Pedra Sančeza za premijera, za šta bi mu bila potrebna podrška saveznika iz 2023. godine, mada ne i podrška katalonske stranke Žunts.

Drugi scenario bi, kako navodi španski list, podrazumijevao pat-poziciju u kojoj bi stranka Žunts imala odlučujući glas.

Ovaj scenario dovodi do složene računice, i možda bi mogao da rezultira ponovnim izborima.

Ako PP i Vox osvoje 46 odsto glasova umjesto 49, put stranke PP ka formiranju vlade postaje otežan. Za PP bi bilo izazovno da dostigne prag od 176 poslaničkih mjesta, čak i uz podršku stranke Santijaga Abaskala i potencijalnu podršku Koalision Kanaria prilikom glasanja o povjerenju vladi.

Međutim, i stranci socijalistima (PSOE) bi bilo teško da obezbijedi izglasavanje vlade, jer bi joj bila potrebna podrška stranke Žunts, koja bi u tom slučaju držala ključ i za desnicu i za ljevicu. Ako bi ova stranka odbila obe strane, moglo bi da dođe do ponovnih izbora.

Treće iznenađenje na sutrašnjim izborima je scenario u kojem socijalistička stranka PSOE pobeđuje, dok PP i Vox zajedno imaju većinu.

Ako udio glasova za PSOE poraste sa 29 na 32 odsto, dok udeo za PP padne sa 31 na 30 procenata, socijalisti bi završili na prvom mjestu sa 126 poslaničkih mjesta, u poređenju sa 120 mesta za PP, ali bi 63 mjesta stranke Vox otvorila put za formiranje desničarske vlade.

To bi bila obrnuta slika situacije iz 2023. godine, kada je PP pobijedio na izborima, ali je PSOE na kraju preuzeo vlast.

Prema četvrtom scenariju, iznenađenje bi sjutra moglo da dođe i sa desnice. Kako navodi El Pais, ovo djeluje manje vjerovatno od alternative, ali je sasvim moguće.

Ako bi PP i Voks, na primjer, osvojili dva procentna poena više, porastom sa 49 na 51 odsto, mogli bi da premaše 200 poslaničkih mjesta.

Konačno i peto “iznenađenje” bilo bi ako bi ishod izbora bio upravo onaj koji je najvjerovatniji i koji donosi apsolutnu većinu desnom bloku, navodi El Pais.

U ovom modelu, konzervativna Narodna partija (PP) osvojila bi 130 mjesta, dok bi krajnje desničarska stranka Voks (Vox) dobila 60 mandata, čime bi zajedno lako premašili prag od 176 poslanika potrebnih za većinu u parlamentu.

Sa druge strane, Španska socijalistička radnička partija (PSOE) premijera Pedra Sančeza osvojila bi 115 mandata. Uz ljevičarske i regionalne partnere (14 i 11 mandata), taj blok bi imao ukupno 140 poslanika, dok bi čak i uz podršku katalonske stranke Žunts dostigao najviše 156 do 160 mandata, što je nedovoljno za formiranje vlade.