Dovezao je na nastup, pa umro: Snežana Đurišić nakon smrti supruga zbog dugova morala da proda vilu na Dedinju

Snežana Đuriđić je smrt supruga koju je saznala dok je bila na nastupu veoma je teško podnela.

Izvor: MONDO

Pjevačica Snežana Đurišić danas uživa u ljubavi sa ginekologom Vanjom Miloševićem, a iza sebe ima dugogodišnji brak sa Slobodanom Gvozdenovićem.

Smrt supruga, za koju je saznala dok je bila na nastupu, veoma je teško podnijela, o čemu je otvoreno i govorila, a nakon tragedije je upala u depresiju.

„Surovo je kako je sve ispalo. Dovezao me je do sale gdje je trebalo da pjevam, još pamtim kako je gledao za mnom. Kao da je znao šta će se desiti. Rekao je: ‘Javi se’ i više ga nisam vidjela. Da stvar bude još surovija, i naša djeca su u tom trenutku bila na nekoj svadbi. Samo veče prije tragedije iz čista mira mi je rekao da ako sve ide redom, a trebalo bi, on kao stariji treba prvi da ode s ovog svijeta, pa da mu ja obećam da neću prestati da pjevam. Sutra uveče ga nije bilo. Sigurna sam da je predosjetio šta će se desiti. Djeca su mi tada toliko pomogla da mislim da toga nisu ni svjesni. Koliko su u stanju da nam život zaviju u strah i konstantnu brigu, toliko nam kroz ljubav pruže snagu u trenucima najveće slabosti“, rekla je Snežana tada.

Morala da proda vilu na Dedinju

Osim toga, Snežana je sa suprugom živjela u vili na Dedinju koju je morala da proda kako bi vratila dugove.

„Udala sam se i ušla u kuću svekra i svekrve sa dva djevera i mužem, tu smo svi živjeli. Onda smo mi tu malo sredili, renovirali nešto što je bila ostava ili šupa, tu je bilo 30 kvadrata i tu smo se izdvojili. Imali smo svoj ključ, ali meni to baš nije odgovaralo jer sam ja kod svoje svekrve uživala, ništa nisam radila. Kad dijete plače, ja joj samo dam Maju i vratim se da spavam. E, onda kad smo se izolovali, to je bila moja kuća i morala sam sve da radim. Moj muž je bio jako sposoban, pored toga što je svirao, bavio se i trgovinom i našao je na Dedinju jedan plac i neku blatnjaču i kupio to. To je koštalo 30 miliona, a mi smo u kući imali milion. Onda je nastao haos u smislu plaćanja i posla.“

Drastična nesrazmjera između rashoda i prihoda ubrzo ih je uvela u finansijski minus, zbog čega je vila na Dedinju na kraju prodata.