U Mađarskoj se nastavlja velika korupciona istraga protiv nekadašnjeg visokog funkcionera vlade Viktora Orbana.

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Nacionalni istražni biro Mađarske blokirao je imovinu bivšeg ministra državnog razvoja u vladi Viktora Orbana, Mikloša Šestaka, u vrijednosti većoj od devet milijardi forinti, odnosno oko 24 miliona eura, zbog sumnje na korupciju, saopštio je danas mađarski premijer Peter Mađar.

Mađar je na društvenim mrežama objavio da su mjerama obuhvaćeni i kuća bivšeg ministra, kao i njegov auto-salon.

„Nacionalni istražni biro blokirao je imovinu bivšeg ministra Viktora Orbana, Mikloša Šestaka, u vrijednosti od devet milijardi forinti zbog sumnje na korupciju. Zaplijenjeni su i njegova kuća i auto-salon“, naveo je Mađar.

Prema pisanju mađarskog portala Telex, mjere su obuhvatile Šestakovu kuću u Kišvardi, kao i kompaniju Ramiris Auto, koja upravlja tamošnjim auto-salonom.

Šestak je uhapšen krajem septembra u okviru korupcionaške afere povezane sa kompanijom Volanbus, koja se odnosi na sumnjive nabavke autobusa u periodu od 2015. do 2018. godine.

Prema navodima tužilaštva, bivši ministar i nekadašnji direktor mađarske državne kompanije za upravljanje imovinom sumnjiče se da su preko posrednika primili više od 11 milijardi forinti protivpravne koristi.

Istražitelji su 12. i 13. novembra, tokom pretresa na više lokacija u Mađarskoj, pronašli i zaplijenili gotovo 6,5 milijardi forinti u gotovini. Novac je pronađen na različitim lokacijama, uključujući šumska područja, skladišta i sefove.

Šestaku je pritvor produžen do kraja januara 2027. godine, dok se istraga o navodnim korupcionaškim poslovima nastavlja.