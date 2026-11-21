Građani Sjedinjenih Američkih Država sve masovnije kupuju zalihe hrane, vode, lijekova, goriva i opreme za vanredne situacije usljed straha od mogućih tehnoloških kolapsa, sajber napada i nestanka električne energije, objavila je televizija Si-En-Bi-Si.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Do naglog porasta potražnje za osnovnim potrepštinama i opremom za krizne situacije došlo je nakon niza velikih prekida u radu tehnoloških sistema širom zemlje. Incidenti koji su izazvali prizemljenje aviona, onemogućili pristup elektronskoj pošti i usporili bankarske transakcije dodatno su podstakli zabrinutost javnosti zbog potencijalnih sajber napada uz pomoć vještačke inteligencije, kao i zbog otpornosti elektroenergetske mreže.

Prema podacima kompanije "Konsumjer edž", potrošnja u prodavnicama specijalizovanim za opremu za vanredne situacije skočila je za oko 400 odsto u periodu od 12. do 17. novembra u odnosu na iste dane prošle godine.

Trend pripremanja za krizne situacije vidljiv je i na internetu. Broj pretraga pojma "preping" (pripremanje za vanredne okolnosti) na "Guglu" u SAD više je nego udvostručen u posljednjih mjesec dana u poređenju sa istim periodom lani, dok su pretrage video-sadržaja o preživljavanju na platformi "Jutjub" porasle za više od 5.000 odsto.

Veliku potražnju bilježe i proizvođači opreme, pa je tako kompanija "Redi Amerika", koja prodaje komplete za preživljavanje, zalihe vode i visokokalorične prehrambene proizvode, registrovala gotovo petostruko povećanje onlajn prodaje u posljednjih nekoliko dana.

Pored zaliha hrane i opreme, u porastu je i kupovina oružja i plemenitih metala. Američko udruženje proizvođača i trgovaca vatrenim oružjem saopštilo je da je prodaja oružja u oktobru bila veća za oko osam odsto u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

Istovremeno, američki mediji prenose da pojačano interesovanje bilježe i trgovci plemenitim metalima. Predsjednik kompanije "Amerikan hartford gold" Maks Beker potvrdio je da se pojedini klijenti u posljednje vrijeme sve više raspituju za kupovinu zlata, koje se tradicionalno smatra sigurnim utočištem za kapital u kriznim vremenima.