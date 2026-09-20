Uroš Živković na Šabačkom vašaru govorio je o nastupima, kolegama, supruzi, Snežani Đurišić i odlasku Ane Bekute iz "Zvezda Granda".

Izvor: Instagram printscreen / mashaterzic

Pjevač Uroš Živković nastupio je na čuvenom Šabačkom vašaru, a tom prilikom otvoreno je govorio o kolegama koji izbegavaju ovakva mjesta. Istakao je da nema razloga da se bilo ko stidi vašara, posebno jer su na njemu nekada nastupale velike muzičke legende, među kojima je bio i Šaban Šaulić.

Živković je otkrio i da njegova supruga ovog puta nije bila sa njim, već je ostala kod kuće kako bi čuvala dijete. Pjevač je govorio i o situacijama sa kojima se često susreće tokom nastupa, posebno kada su u pitanju kafana, alkohol i vesela atmosfera.

Vidi opis "Šaban je pjevao na vašarima, šta je tu sramota?": Uroš Živković brutalno odgovorio kolegama na prozivke Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 9 9 / 9 AD

Osim toga, dotakao se i odlaska Ane Bekute iz takmičenja "Zvezde Granda". Tom prilikom istakao je koliko joj duguje za svoju karijeru, dok je Snežanu Đurišić opisao kao pravu estradnu majku.

U prilogu ispod pogledajte šta je sve rekao:

Pogledajte 04:56 Uroš Živković na Šabačkom vašaru Izvor: Kurir Izvor: Kurir

"Sa zadovoljstvom radim Šabački vašar"

- Već tradicionalno, ne znam koja za redom godina, ovaj Šabački vašar je jedna od najvećih manifestacija kod nas, sa velikim zadovoljstvom radim, nadam se da će biti top večeras. Ne znam je l' mi je više hladno ili glasno - rekao je Uroš domaćim medijima, pa se osvrnuo na to što se neke njegove kolege stide ovakvih nastupa:

"Šaban Šaulić je pjevao na vašarima, ne vidim šta je tu sramota"

- Nekad su najveće zvijezde pjevale na vašarima od Šabana Šaulića. Ne vidim šta je tu sramota. Ovo je fensi organizacija, dolaze mladi. Ovde dolaze ljudi od 7 do 77, volim šabački vašar i kao gost, a volim i da pjevam. Nije to više taj vašar. Ja sam bio pre 20 god, bio sam tada baš mali, ja sam iz Srema odavde mi je porijeklo.

Evo kako to izgleda:

"Kafana, alkohol i svašta nešto"

Potom, Živković se osvrnuo na to što njegova supruga sinoć nije bila sa njim na vašaru:

- Ona bi bila ovde glavni gost, ona ovo obožava. Ali večeras čuva dijete. Imali smo par manifestacija ovih dana, pa ne može da stigne sve - rekao je pjevač, pa otkrio da li pamti neku lošu ili dobru situaciju sa nastupa:

- Ma bilo je svašta. U suštini prilazim sa pozitivom ljudima. Kafana, alkohol i svašta nešto, dešava se.

Pogledajte Uroša sa suprugom:

"Snežana Đurišić je estradna majka"

Uroš je govorio i o Snežani Đurišić koja važi za jednu od najstrožijih među kandidatima, ali smatra je uzorom.

- Ona kao budući ženski uzor. I treba da se plaše. Ona je estradna majka.

O Bekuti: "Ona je zaslužna što sam danas ovdje"

Zatim se osvrnuo i na odlazak Ane Bekute iz Zvezda Granda.

- Možda se zasitila žena, dugo je bila tu. Ona je zaslužna za to što sam danas ovo, jer je bila u žiriju tako da želim joj sve najbolje, Anči legendo, poručio joj je.

(Kurir / MONDO)