"Kažu da sam vještica": Snežana Đurišić o mlađim kolegama imala da kaže samo jedno

Snežana Đuričić pojavila se na snimanju nove sezone "Zvezda Granda" gdje je razgovarala sa domaćim medijima.

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Snežana Đuričić pred početak snimanja nove epizode muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" progovorila je o duetima, ali i tituli "estradne majke" koju su joj dodijelile mlađe kolege.

Na samom početku razgovora osvrnula se na pjesme Tome Zdravkovića, od čije je smrti prošlo gotovo 35 godina:

"To nije fenomen, to su zasluge. Pjesme koje vrijede, traju, samim tim i pjevač. Toma je specifičan, Toma je Toma. I to je sasvim dovoljno. Pjesme kao pjesme, svaka dobra pesma živi i kad nas nema", kaže pjevačica i dodaje:

"Nema takvih pjesama više. Neću da kažem, zato što ću onda morati da ogovraram, a ja to ne volim. Došlo je vrijeme, kada su te neke pjesmičice aktuelne, ali i to će da prođe."

"Ko me ne poznaje, kaže da sam vještica"

Snežana se osvrnula i na titulu koje su joj mlađe kolege dale "Estradna majka", pa otkrila da joj to mnogo znači:

"Ko me ne poznaje kaže da sam vještica, baba roga, sterilna, a kad me upoznaju bude ups. Ja sam prema toj djeci onako ponijela se baš, jer sam bila u njihovoj koži i znam kako im je i bila sam u njihovoj koži. Pronašla sam način kako da im pristupim, a da ih ne traumiram ili ne daj bože da im probudim sujetu. Ja sam po prirodi duhovita, tako da me ta djeca tako znaju i hvala im na takvom epitetu."

Što se dueta tiče, Snežana je jasna da je za to potreban kolega u čiji glas veruje.

"Za duete biram ljude za koje smatram da su dobri pjevači, koji neće da mene obuzdavaju u mojoj interpretaciji. Zato je to i mali broj ljudi", zaključila je Snežana.

(Blic/MONDO)