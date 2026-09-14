Ovo su članovi žirija "Zvezda Granda": Žestoko odriješili kesu za novu sezonu, totalna promjena u studiju (Foto)

Danas su se ispred studija Granda, ponovo našli na okupu članovi stručnog žirija, povodom snimanja novih epizoda.

Izvor: pritnscreen/youtube/Zvezde Granda

Nova sezona muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" samo što nije počela, a sudeći po prvim kadrovima sa snimanja, "Grand" produkcija je ove godine riješila da odriješi kesu i napravi neviđeni spektakl.

Kako prenose srpski mediji, na sceni dominiraju tamni tonovi sa nevjerovatnim neonskim osvetljenjem u ljubičastim i plavim nijansama koje stvaraju magičnu atmosferu. Pod je urađen u visokom sjaju crne boje, sa futurističkim bijelim kružnim linijama koje podsjećaju na optičku iluziju ili radar, dajući cijeloj scenografiji nevjerovatnu dubinu. U pozadini "grmi" gigantski LED ekran sa prepoznatljivim, ali redizajniranim logom "Zvezde Granda" u 3D formatu.

Članovi žirija

Ipak, koliko god studio bio fascinantan, najveću pažnju je, očekivano, privukao stajling stručnog žirija i voditelja.

Svetlana Ceca Ražnatović se pojavila u ultrakratkoj, lepršavoj bijeloj haljini sa neobičnim srebrnim detaljem na dekolteu. Ceca je istakla svoje noge, a osmijeh nije skidala sa lica.

Dara Bubamara je nakon pregovora ipak odlučila da ostane u žiriju ovog muzićkog takmičenja, a na snimanju se pojavila u nikad provokativnijem izdanju.

Snežana Đurišić ostala je vjerna svojoj eleganciji, te je za ovu priliku odabrala dugu crnu haljinu sa bogatim cvjetnim dezenom koja joj je pristajala besprekorno.

Đorđe David se pojavio u svom prepoznatljivom rokerskom fazonu od glave do pete u crnom, sa obaveznim naočarima i lancima. S druge strane, Aleksandar Milić Mili je odlučio za opušteniju, ljetnju varijantu u bijelim pantalonama i bež košulji, dok je Dragan Kojić Keba monotoniju razbio upečatljivom, drečavo žutom jaknom.

(Blic/MONDO)