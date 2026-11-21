Melanija Tramp otkrila je da za praznike najviše želi mir u svijetu, ističući da su pregovori već u toku i da je novi prekid vatre između Rusije i Ukrajine moguć već do Božića.

Izvor: Profimedia, Stringer Sputnik

Prva dama Sjedinjenih Američkih Država Melanija Tramp izrazila je danas nadu da bi Rusija i Ukrajina do Božića mogle da postignu dogovor o novom prekidu vatre, navodeći da predstavnici dvije zemlje i SAD već razgovaraju o toj mogućnosti.

Odgovarajući na pitanje Foks njuza o tome šta najviše priželjkuje tokom predstojećih praznika, Melanija Tramp kazala je da joj je na prvom mjestu mir u svijetu, ali da se posebno nada novom dogovoru o prekidu vatre.

„To bismo mogli veoma brzo da postignemo ukoliko bi Ukrajina i Rusija bile spremne za to. Pregovori su već u toku, tako da je moguće da ćemo imati još jedan prekid vatre do Božića. Nadam se tome“, rekla je ona, prenosi agencija Tačno.

Rusija i Ukrajina za sada nijesu komentarisale njenu izjavu, a Melanija Tramp nije precizirala na kakvo se konkretno primirje odnosi.

Ona je ranije ocijenila da je dogovor o privremenom prekidu vatre u oblasti Oleški, u Hersonskoj oblasti, radi sprovođenja humanitarne operacije, predstavljao veliki uspjeh kojim su stotine civila spašene od nasilja.

Prva dama SAD je 23. oktobra saopštila da su Rusija i Ukrajina postigle dogovor o prekidu vatre na području Oleški, koje se nalazi pod ruskom kontrolom, kako bi se omogućilo sprovođenje humanitarne operacije.

Primirje je stupilo na snagu 27. oktobra u 3.00 časa po lokalnom vremenu.

Ukrajinski zaštitnik građana Dmitro Lubinec izjavio je 1. novembra da su Rusija i Ukrajina poštovale preuzete obaveze tokom trajanja primirja, navodeći da je Melanija Tramp koordinisala humanitarnu aktivnost koju je on sprovodio u saradnji sa ruskom ombudsmankom Janom Lantratovom.