Maja Marijana je posle više od deset godina vratila stan koji joj je oduzeo bivši suprug Mladen Šmakić, ali u njemu nije zatekla svoje nagrade i uspomene.

Izvor: Kurir/screenshot

Folk pjevačica Maja Marijana (53) nedavno je ispričala da je uspela da nakon više od deset godina povrati nekretninu koju joj je nakon razvoda oduzeo bivši suprug Mladen Šmakić.

Međutim, kada se vratila u dom u kom je godinama živjela, zatekao ju je tužan prizor - u stanu više nije bilo njenih vrijednih stvari niti nagrada koje je osvajala tokom karijere.

Vidi opis Pjevačici muž uzeo stan: Povratila ga posle 10 godina, nije mogla da sakrije tugu zbog onog što je zatekla Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/PrintScreen Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram/majamarijanaofficial/screenshot Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Instagram/majamarijanaofficial Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Instagram/printscreen/ majamarijanaofficial Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Instagram/printscreen/ majamarijanaofficial Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Instagram/printscreen/ majamarijanaofficial Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Instagram/majamarijanaofficial/screenshot Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Instagram/printscreen/majamarijanaofficial Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Kurir televezija / printscreen Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Muž joj je uzeo sve nagrade i vjerovatno bacio"

"Posle velike borbe Maja je uspela da vrati svoju nekretninu, ali ono što je zatekla u stanu ju je rastužilo. Bivši suprug joj je uzeo sve njene nagrade i ostale stvari koje je čuvala kao uspomenu na neke srećne dane. Vjerovatno je to bacio. Maja je uspjela da povrati svoju imovinu i mnogo je srećna zbog toga. Taj stan je renovirala, sredila i sada uživa u njemu", rekao je tada izvor blizak pjevačici Maji Marijani.

"Maja je baš patila za tim stanom. To joj je jedna od najdražih nekretnina i nešto što je stekla baveći se pjevanjem. Uspjela je da vrati stan, ali se mnogo rastužila kad je vidjela da u tom stanu nema više njenih nagrada, stvari i još nekih uspomena", dodao je izvor tada.

Oglasio se tada bivši suprug Mladen Šmakić

S druge strane, Mladen Šmakić navodi da je slučaj okončan mirnim putem i van suda: "Sve je rešeno dogovorom i poravnanjem bez suđenja, na njeno zadovoljstvo. Zahvalile su mi se pred zajedničkim poznanicima i ona i naša ćerka Milica na fer odnosu i što sam im dao stan i novac koji im je bio potreban. Meni nečije lične stvari nisu potrebne. To bi bilo sve, pozdrav za vas".

Podsjećanje na sukob iz 2013. godine

Narušeni odnosi nekadašnjih supružnika datiraju još iz 2013. godine, kada je izbio incident o kom se danima pričalo.

Pjevačica je tada u policiji detaljno opisala šta se dogodilo tokom svađe u automobilu: "Počeli smo da se svađamo u kolima zbog neke sitnice, svađa je postajala sve žučnija, a mi smo vikali jedno na drugo. U jednom trenutku Mladen mi je udario jak šamar da sam se skoro onesvijestila".

(Kurir / MONDO)