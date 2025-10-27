logo
Bivši joj pre 10 godina oduzeo stan: Maja Marijana se vratila u svoj dom, ali ono što je zatekla ju je rastužilo

Autor Ana Živančević
0

Maja Marijana uspjela je da se vrati u svoj stan.

Maja Marijana se vratila u svoj dom Izvor: Kurir / Damir Dervišagić

Maja Marijana prije nekoliko mjeseci je uspjela da nakon više od deset godina povrati svoj stan, koji joj je oduzeo njen suprug Mladen Šmakić nakon razvoda. Ali, kad se vratila u nekretninu u kojoj je godinama živjela, tamo nije zatekla svoje vrijedne stvari i nagrade koje je osvajala tokom cijele karijere. 

"Posle velike borbe Maja je uspjela da vrati svoju nekretninu, ali ono što je zatekla ustanu ju je rastužilo. Bivši suprug joj je uzeo sve njene nagrade i ostale stvari koje je čuvala kao uspomenu na neke srećne dane. Vjerovatno je to bacio. Maja je uspjela da povrati svoju imovinu i mnogo je srećna zbog toga. Taj stan je renovirala, sredila i sada uživa u njemu", rekao je jedan od izvora, dok je druga osoba potvrdila:

Uspjela je da vrati stan, ali se mnogo rastužila

"Maja je baš patila za tim stanom. To joj je jedna od najdražih nekretnina i nešto što je stekla baveći se pjevanjem. Uspjela je da vrati stan, ali se mnogo rastužila kad je vidjela da u tom stanu nema više njenih nagrada, stvari i još nekih uspomena - rekao je izvor za Kurir.

Maja Marijana nije željela da komentariše situaciju.

"Nemam komentar",  napisala je pjevačica u poruci.

Mladen: "Problem je riješen dogovorom"

S druge strane, njen bivši muž Mladen rekao je da je problem riješen dogovorom.

"Sve je riješeno dogovorom i poravnanjem bez suđenja, na njeno zadovoljstvo. Zahvalile su mi se pred zajedničkim poznanicima i ona i naša ćerka Milica na fer odnosu i što sam im dao stan i novac koji im je bio potreban. Meni nečije lične stvari nisu potrebne. To bi bilo sve, pozdrav za vas", napisao nam je Mladen.

Oprostila mu batine

"Da li si oprostila svom bivšem suprugu batine koje si preživjela", pitao je voditelj.

"Jesam, apsolutno. Mora čovjek da oprosti. Čovek ne smije da živi sa bijesom u sebi", rekla je Maja Marijana u emisiji "Pretres" na "Hype" televiziji.

