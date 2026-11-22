Snimak Džejle i Jakova iz muzičkog studija izazvao je spekulacije o njihovom odnosu, dok Jakov hvali Džejlu kao nestvarnu pjevačicu.

Izvor: Youtube printscreen/Jakov Jozinovic

Pjevačica Džejla Ramović i njen kolega Jakov Jozinović ponovo su privukli veliku pažnju javnosti nakon što se na društvenim mrežama pojavio njihov kratak snimak iz muzičkog studija.

S obzirom na to da ih publika i mediji već neko vrijeme povezuju zbog odlične energije i bliskog odnosa, novi kadrovi odmah su izazvali brojne komentare i nagađanja na društvenim mrežama.

Pogledajte kako su izgledali:

Na snimku koji je na Instagramu objavio hrvatski pjevač Matija Cvek vidi se opuštena atmosfera u studiju. Džejla i Jakov sjede jedno pored drugog na crnom kožnom kauču i sa puno emocija pjevaju, potpuno posvećeni muzici.

Podsjetimo, Jakov je nedavno javno govorio o Džejli sa velikim oduševljenjem.

„Oduvijek sam želio da jednog dana sa Džejlom Ramović uradim duet, oduvijek sam razmišljao o tome da napravimo nešto zajedno. Ona je zaista nestvarna pjevačica, ima posebnu emociju u glasu i način na koji interpretira pjesme me oduševljava. Odmah sam osjetio da bismo mogli da napravimo nešto lijepo i posebno. 'Suze' su upravo to, pjesma u koju smo unijeli mnogo emocija i kojoj se zaista radujem“, izjavio je Jakov.