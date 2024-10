Maja Marijana nakon 10 godina borbe vratila svoj stan: Bivši je pretukao, uzeo joj sve, pa joj čak i pobacao stvari

Pjevačica je uspjela da povrati nekretninu, no tu ju je čekalo neprijatno iznenađenje.

Izvor: Kurir/screenshot

Maja Marijana prošla je pravu golgotu prije i nakon razvoda od bivšeg supruga Mladena Šmakića, te joj je tako nakon kraha braka oduzeo nekretninu u kojoj je godinama živjela.

Sada je pjevačica, nakon deset godina duge borbe, konačno uspjela da povrati svoj stan, ali ju je na ulasku u nekretninu zatekla bolna spoznaja - ne samo da tu više nisu bile vrijedne stvari i nagrade koje je osvajala tokom cijele karijere, već su iste bile i navodno bačene. Izbor koji je bio upućen u ovu priču za Kurir je otkrio sve detalje.

"Posle velike borbe Maja je uspjela da vrati svoju nekretninu, ali ono što je zatekla u stanu ju je rastužilo. Bivši suprug joj je uzeo sve njene nagrade i ostale stvari koje je čuvala kao uspomenu na neke srećne dane. Vjerovatno je to bacio. Maja je uspjela da povrati svoju imovinu i mnogo je srećna zbog toga. Taj stan je renovirala, sredila i sada uživa u njemu" rekao je jedan od izvora, dok je druga osoba bliska bivšem paru potvrdila saznanja.

Izvor: Instagram/majamarijanaofficial/screenshot

"Maja je baš patila za tim stanom. To joj je jedna od najdražih nekretnina i nešto što je stekla baveći se pjevanjem. Uspjela je da vrati stan, ali se mnogo rastužila kad je vidjela da u tom stanu nema više njenih nagrada, stvari i još nekih uspomena" rekao je izvor.

Pjevačica nije željela da komentariše saznanja Kurira, dok je njen bivši suprug objasnio da je problem riješen dogovorom.

"Sve je riješeno dogovorom i poravnanjem bez suđenja, na njeno zadovoljstvo. Zahvalile su mi se pred zajedničkim poznanicima i ona i naša ćerka Milica na fer odnosu i što sam im dao stan i novac koji im je bio potreban. Meni nečije lične stvari nisu potrebne. To bi bilo sve, pozdrav za vas" napisao nam je Mladen.

maja marijana

Izvor: Youtube/Maja Marijana

Odnos između pjevačice i Šmakića zakomplikovao se 2013, kada ju je, kako su pisali mediji, on tukao u automobilu.

"Počeli smo da se svađamo u kolima zbog neke sitnice, svađa je postajala sve žučnija, a mi smo vikali jedno na drugo. U jednom trenutku Mladen mi je udario jak šamar da sam se skoro onesvijestila" izjavila je Maja Marijana u policiji, a u Urgentnom centru su joj ustanovljene lakše tjelesne povrede.

Šmakić je tada negirao da je tukao svoju nevjenčanu suprugu. Takođe, prije tri godine u javnosti je odjeknula vijest da je Maja prijavila policiji da joj je neko postavio uređaj za praćenje ispod automobila, što je ustanovio majstor kad je odvezla kola u servis.

"Namjerno neću da izgovaram njegovo ime jer je po drugi put to uradio ne bi li provjerio gdje ja idem, u koje institucije, s obzirom na to da sam podnela tužbu zarad nekretnina koje smo zajedno stekli. Jako sam ljuta i ogorčena jer neko može tek tako da vam postavi uređaj i da za to ne odgovara" navela je tada pjevačica, a njen bivši muž se nije oglašavao.