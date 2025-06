Pjevačica nakon 3 dana svadbe iz pakla nije dobila ni dinara: Ostala bez honorara, još je namjerno polili vrelom kafom

Maja Marijana za domaće medije sjetila se svadbe iz pakla na kojoj je pjevala.

Izvor: Instagram/majamarijanaofficial

Iako se, gledajući storije brojnih pjevača koji nastupaju po narodnim veseljima, stiče utisak da je pjevanje lak posao, te da je zarada sjajna, a bakšiš bogat, situacija nije uvijek takva kakva se čini. Tako se, primjera radi, jednom prilikom Maja Marijana prisjetila lošeg iskustva iz prošlosti, kada je nastupala na svadbi koja je trajala tri dana. Ne samo da nije dobila honorar, već je na kraju završila i sa ozbiljnim zdravstvenim problemom nakon što je polivena vrelom kafom.

"Nikada neću zaboraviti jednu svadbu. To je bilo davno, pre 29 ili 30 godina. Pjevalo je više poznatih pjevača tri dana bez prestanka i na kraju nas niko nije platio. Bakšiš?! Kakav bakšiš?! Gomila ružnih stvari se tu izdešavala, honorar nismo ni dobili, tri dana smo pjevali za džabe. Mlada i mladoženja su pobjegli iz sela, preko neke njive valjda. Svi smo ostali bez honorara, muzičari i pjevači, desetoro ili dvanaestoro nas - ispričala je Maja, koja nije želela da otkriva imena kolega koji su sa njom nasatupali tad.

Tu pakao nije stao.

"Naopak neki narod u tom selu, u Srbiji je, ali neću da kažem koje je... Mene je i konobar pod tom šatrom polio vrelom kafom. Imala sam utisak kao da je namjerno izvrnuo tacnu s kafom sve po meni. Ono me peče, ja mu kažem: "Šta radiš to?", ništa mi nije odgovorio. Bio je i neki matori deda isto tu pod šatrom i gdje god ja sednem, on stane i gurne me", prisjetila se Maja, u emisiji "Pretres" na Hype televiziji.

(Hype.tv/Mondo)