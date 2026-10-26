"Milioni gledali naš poljubac": Karleušu razotkrio snimak, sad otkrila kako su ćerke prihvatila 25 godina mlađeg

Pjevačica Jelena Karleuša progovorila i na temu svadbe i trudnoće

Izvor: YT Novo Jutro

Pjevačica Jelena Karleuša, koja je poslednjih nedelja u centru pažnje zbog veze sa 25 godina mlađim Aleksandrom Ševom, progovorila je za medije o poljupcu, navodnoj trudnoći i svadbi, nakon glasanja na koje je došla u skupocjenom stajlingu.

Na samom početku razgovora osvrnula se na trenutak kada su je mediji snimili kako razmjenjuje poljupce sa svojim novim izabranikom. Jelena je priznala da joj zbog svega što se dešava oko nje često nedostaje vremena da se posveti sebi i uživa u privatnom životu.

"Toliko se svašta dešava oko mene da nemam vremena ni da uživam u privatnom životu, ni da mi bude lijepo. Ali moram da kažem da imam ja lijep period u životu kada jedan poljubac pokaže da će ljubav možda pobijediti sve i da ljude to više interesuje. Zbog miliona i miliona pregleda koje je izazvao taj poljupčić na promociji albuma Seke Aleksić, izgleda da ljude više ipak interesuje ljubav nego ovaj haos koji se dešava svuda oko nas".

Jelena je potom priznala da bi volela da joj nakon svega što je prošla konačno dođe mirniji period života, u kojem bi mogla da se posveti sebi i ljubavi.

"Voljela bih da posle 31 godine ovog haosa u mom životu, da mi dođe jedan lijep, miran period. Eto, možda sam kriva ja za sve to, ne kažem, ali sam takva, burna, ali sve oko mene je toliko burno da bih voljela da mi dođe jedan lep period, da uživam možda i u ljubavi, mada, ko zna, čini mi se da se to meni i ne dozvoljava", rekla je ona, a potom se osvrnula na spekulacije o trudnoći.

"Pa ja bih voljela, mislim, nisam trudna. Ne znam, mislim da nisam. Ali, kada bi se to desilo, sa zadovoljstvom. Mislim da žena nikada nije dovoljno u zrelim godinama da ne može da bude divna majka, a i Atina i Nika bi to voljele. Treba pitati i muškarca koji bi bio tata, svakako.

Pjevačica je otkrila i kako njene naslednice gledaju na mogućnost da dobiju brata ili sestru, pa je kroz osmjeh prenijela njihove reakcije na tu temu.

"Nika je samo rekla: "Kada bi ti opet rodila, samo da ne bude djevojčica", jer ne želi da ima još jednu sestru, a Atina je najveći zagovornik te teorije da ja samo treba da rodim, da će njih dvije čuvati. Iako lijepo plivaju u čitavoj ovoj trenutnoj situaciji, privatnoj, oko mene, u divnim su odnosima sa čovjekom kog sam izabrala da bude pored mene. Divno se svi slažemo, putujemo, i lijepo nam je".



S obzirom na to da njen posao podrazumijeva česta putovanja i brojne obaveze, novinare je zanimalo i kako se njen izabranik snalazi u takvom načinu života i da li uspijeva da isprati njen tempo.

"Veoma lijepo funkcionišemo. Što se tiče karijere, mnogo putujem i često nisam tu, a nekada Ševo ide sa mnom, dok nekada putujem sama".

Jelena je potom poručila da njenom partneru treba dati vremena da se navikne na sve što se dešava, ističući da se, uprkos velikom pritisku javnosti, dobro snalazi u novonastaloj situaciji.

"Dobro, dajte mu malo vremena, mlad je dečko i ovo je sve veliki stres za njega, ali pliva jako dobro, jako, jako dobro".

Jelena nije isključila mogućnost da još jednom izgovori "da", ali je kroz šalu prokomentarisala da bi joj to, ukoliko se dogodi, treći brak bio treća sreća.

"Ne znam, ako se ikada budem opet udavala, da li bi to bio treći put. Treća sreća, kažu. Kada bi se to desilo, to bi bilo nešto, vjerovatno malo intimno, na obali nekog mora i sa možda desetak, dvadesetak ljudi, i naravno sa vama".

Jelena nije krila da nije očekivala da će razgovor nakon glasanja otići u pravcu toliko intimnih tema, ali je na kraju kroz osmjeh zaključila:

"Ovo su divne teme. Nisam očekivala da ću pričati o svadbi i o bebi, ali eto, od izbora do svadbe i bebe, na svašta ste me naveli"

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Pogledajte 04:06 Jelena Karleuša o svadbi i bebi Izvor: Kurir Izvor: Kurir