"Ja sam njega i ranije vidjela": Voditeljka raskrinkala Karleušu i 25 godina mlađeg, otkrila kakav je privatno (Video)

Pjevačica Jelena Karleuša nedeljama unazad puni stranice medija veze sa mladim manekenom Aleksandrom Ševom
Pjevačica Jelena Karleuša je prije nekoliko večeri, na promociji Seke Aleksić, napravila pometnju kada je pred punom salom gostiju i saradnika, poljubila 25 godina mlađeg manekena Aleksandra Ševa.
Jelena je do tog trenutka ćutala o romansi, izbjegavala da da konkretan odgovor na pitanje da li su u vezi, a sada, kada je zvanično i potvrđeno, voditeljka Pinkovih zvezda Bojana Lazić je pred Mondo kamerama otkrila "da već neko vrijeme zna" šta se dešava među njima.Izvor: MONDO
"Zvanično mogu da kažem da je mnogo sladak, da joj pristaje i da se ne vidi razlika od 25 godina između njih", rekla je Bojana i nastavila:
" Ja sam ga, naravno ranije i vidjela, tako da nisam iznenađena i šokirana".
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