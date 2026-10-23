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"Ja sam njega i ranije vidjela": Voditeljka raskrinkala Karleušu i 25 godina mlađeg, otkrila kakav je privatno (Video)

"Ja sam njega i ranije vidjela": Voditeljka raskrinkala Karleušu i 25 godina mlađeg, otkrila kakav je privatno (Video)

Autori Dragana Tomašević Autori Jovana Milićević
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Pjevačica Jelena Karleuša nedeljama unazad puni stranice medija veze sa mladim manekenom Aleksandrom Ševom

Jelena Karleuša poljubac Aleksandar ŠEvo Izvor: Kurir/privatna ahriva

Pjevačica Jelena Karleuša je prije nekoliko večeri, na promociji Seke Aleksić, napravila pometnju kada je pred punom salom gostiju i saradnika, poljubila 25 godina mlađeg manekena Aleksandra Ševa.

Jelena je do tog trenutka ćutala o romansi, izbjegavala da da konkretan odgovor na pitanje da li su u vezi, a sada, kada je zvanično i potvrđeno, voditeljka Pinkovih zvezda Bojana Lazić je pred Mondo kamerama otkrila "da već neko vrijeme zna" šta se dešava među njima.

Izvor: MONDO

"Zvanično mogu da kažem da je mnogo sladak, da joj pristaje i da se ne vidi razlika od 25 godina između njih", rekla je Bojana i nastavila:

" Ja sam ga, naravno ranije i vidjela, tako da nisam iznenađena i šokirana".

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00:22
Bojana Lazić o novom dečku Jelene Kareluše: Otkrila kakav je privatno
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

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Tagovi

Jelena Karleuša Aleksandar Ševo

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