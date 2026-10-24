Ovi pjevači imaju najskuplje vile u Beogradu: Ona uložila 3 miliona u vilu, a kolega pukao 2.000.000 € za luksuz

Od Gorana Bregovića do Cece Ražnatović, pogledajte ko posjeduje najskuplje vile na estradi i kako izgledaju njihovi domovi od nekoliko miliona eura.

Izvor: Instagram/printscreen/Antonio Ahel/© ATA Images, all rights reserved/MONDO/Stefan Stojanović/Kurir

Imovina i luksuzan način života estradnih zvijezda oduvek su privlačili veliku pažnju javnosti, a višedecenijske karijere donijele su im zaradu koju su mahom ulagali u raskošne nekretnine.

Apsolutni rekorder je Goran Bregović. Mediji ga godinama nazivaju najbogatijim muzičarem na Balkanu, jer posjeduje više od 30 stambenih objekata čija ukupna vrijednost premašuje 35 miliona eura. Njegova velelepna kuća na Senjaku u Tolstojevoj ulici, čija je izgradnja trajala tri godine, važi za jednu od omiljenih lokacija za snimanje filmova i serija.

Pogledajte kako izgledaju njegovi stanovi u Parizu:

Kako se pisalo, jedan snimajući dan kod muzičara košta između 1.000 i 3.000 eura, a ova vila pojavila se i u seriji "Državni službenik" kao dom lika kog je tumačio Nikola Pejaković. Opasana je visokim garažnim vratima na daljinsko upravljanje, a dvorište je potpuno zaštićeno od radoznalih pogleda sa ulice.

Velelepna vila Vere Matović

Titulu vlasnice najskuplje kuće na estradi nosi Vera Matović. Nekoliko decenija karijere pjevačica je uložila u predratnu vilu u blizini groba Josipa Broza Tita na Dedinju.

Ovako izgleda njena vila:

Prije nego što ju je kupila, Vera je kuću dugo mjerkala i za nju navodno iskeširala čak tri miliona eura, mada se procjenjuje da danas vrijedi znatno više. Kako je tačno došla do ove nekretnine, detaljno je objasnila ne skrivajući sudbinski splet okolnosti:

"Da mi se nije dopala, sigurno je ne bih uzela. Milion puta sam prošla pored te kuće: ‘Jao, blago onom čija je ovo kuća, on je nikad prodati neće’ i da dođe do mene, to je sudbina. Imala sam jedan problem, rekla sam da ću da odem, nisam otišla, ali sam kupila drugo. Kada je čuo taj prijatelj da tražimo, on dozna, ja sam ulazila već u tu kuću, odnela sam neki CD za radio u Aranđelovcu, tada mi je izašla pjesma ‘Ljubavni virus’. Ja odem, daju mi broj i ulicu, ja zinula. Ja mu kažem: ‘Gdje si se ti uvalio, čija je ovo kuća, hoće da prodaju?“, kaže: ‘To neki doktor iz Švajcarske, neće da prodaju’. Oni su doktori iz Njemačke, ali pogodi se da, nažalost, te vlasnice pogine majka u Beogradu i dođe ona poslije 40 dana i naš prijatelj koji nam je to rekao, kaže: ‘Ta i ta kuća, prodaje se’, Raca i ja kosili, sednemo u kola i tražimo ulicu u broj, i kad sam došla rekla sam: ‘To je to, sudbina'", ispričala je Vera. Pored ovoga, ona posjeduje i luksuznu kuću na Voždovcu građenu u stilu dvorca.

Karleuša uživa na Dedinju

Jelena Karleuša je vlasnica vile koju joj je tadašnji suprug Duško Tošić kupio 2018. godine, a koja je nekada pripadala Draganu Stojkoviću Piksiju. Velelepno izdanje bijele fasade sa crvenim krovom poseduje prostrano dvorište sa uredno podšišanom travom i velikim centralnim bazenom.

Pogledajte kako izgleda:

Vidi opis Ovi pjevači imaju najskuplje vile u Beogradu: Ona uložila 3 miliona u vilu, a kolega pukao 2.000.000 € za luksuz Vila Jelene Karleuše i Duška Tošića Jelena Karleuša, kuća Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/karleusastar Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Instagram/karleusastar Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Instagram/karleusastar Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Instagram/karleusastar Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Instagram/karleusastar Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Instagram/karleusastar Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Instagram/karleusastar Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Instagram/karleusastar Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Instagram/karleusastar Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Instagram/karleusastar Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Instagram/karleusastar Br. slika: 11 11 / 11

Dvorište je ograđeno metalnom kapijom preko koje raste živa ograda, dok bogata lepeza crvenkastih, rozikastih i zelenih biljaka savršeno zaklanja ukućane od pogleda. Unutar same kuće, procenjene na oko 2,5 miliona eura, smeštene su teretana i sauna.

Čuvena Cecina vila

U elitnom beogradskom naselju Dedinje nalazi se i čuvena vila Cece Ražnatović, vredna oko 2,5 miliona eura, koju je pjevačica nedavno kompletno renovirala.

Ovako izgleda Cecina vila:

Vidi opis Ovi pjevači imaju najskuplje vile u Beogradu: Ona uložila 3 miliona u vilu, a kolega pukao 2.000.000 € za luksuz Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Kurir Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Kurir Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Kurir Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Kurir Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Kurir Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Kurir Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Kurir Br. slika: 8 8 / 8

Haris ima vilu od 2 miliona eura

Haris Džinović je nakon višegodišnjih radova konačno završio svoju porodičnu oazu. Njegova impresivna vila prostire se na čak 930 kvadrata, a procjenjuje se da je u ovaj projekat uloženo više od dva miliona eura.

Đani ulaže u nekretnine

Radiša Trajković Đani i njegova supruga Slađa uživaju u ozbiljnom luksuzu. Poznati folker je na kredit obezbijedio tri nekretnine, za sebe i suprugu stan od 100 kvadrata (460.000 eura), dok je sinovima obezbijedio stanove od po 290.000 eura.

Pogledajte kako izgleda njegova vikendica:

Vidi opis Ovi pjevači imaju najskuplje vile u Beogradu: Ona uložila 3 miliona u vilu, a kolega pukao 2.000.000 € za luksuz Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Print Screen Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: YouTube/Print Screen Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: YouTube/Print Screen Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: YouTube/Print Screen Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: YouTube/Print Screen Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: YouTube/Print Screen Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: YouTube/Print Screen Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: YouTube/Print Screen Br. slika: 8 8 / 8

Brenina vila od skoro dva miliona ne Bežanijskoj kosi

Lepa Brena uživa u vili na Bežanijskoj kosi (1,8 miliona eura), uz nekretnine u Majamiju i Monte Karlu.

Ovako izgleda zgrada u Monte Karlu:

Goca pronašla mir u Surčinu:

Goca Božinovska dugo uživa u prostranoj porodičnoj vili u Surčinu.