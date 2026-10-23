Karleuša konačno priznala da li je zaljubljena u 25 godina mlađeg: Na događaju svi gledali dok se ljubi sa dečkom

Jelena Karleuša prvi put se osvrnula na novog partnera i prokomentarisala viralni snimak njihovog poljupca.

Izvor: Kurir/privatna ahriva

Jelena Karleuša nedavno se pojavila na promociji albuma Seke Aleksić sa novom desnom rukom Aleksandrom Ševom. Podsjetimo, za njega se nedeljama unazad polemisalo da li joj je samo novi saradnik ili među njima postoji nešto više.

Međutim, da između njih ipak postoje emocije bilo je jasno kada su se ljubili na događaju.

Ona je sada i prokomentarisala fotografiju na kojoj se vidi poljubac:

"Ono što me raduje je što je čitav Balkan želio da vidi nešto lijepo, poljubac, lijepe ljude, lijepu emociju... Svima se smučila negativa i mrak. Kada jedan poljubac prodrma region, znači da je vrijeme za ljubav", napisala je JK na svojim društvenim mrežama.

Izvor: Kurir/privatna ahriva

Podsetimo, Karleušu je upravo Ševo dovezao na promociju Seke Aleksić, a potom joj se kasnije pridružio. Ona je najprije pred okupljenim novinarima pozirala u Gučiju od glave do pete, a potom je sa Aleksandrom sjela iza Zorice i Kemiša.

Najprije su opušteno ćaskali, a kada su mislili da ih više ne snimaju, uslijedio je strastveni poljubac.

Karleuša je ranije istakla da je trenutno zadovoljna i srećna:

"Moj ljubavni život je uvijek intrigirao, bez obzira što nisam nikad ništa krila. Uvijek sam pričala transparentno o svojim odlukama, pa makar to bile greške. Nikada se neću i nikada se nisam kajala zbog svojih odluka. Mogu da kažem da sam jako zadovoljna i srećna. A misteriozni gospodin nije misteriozan jer je iza kamere. Podrška mi je u teškom periodu, hvala mu za to. Svako ko je uz mene u najtežem trenutku je više od saradnika", izjavila je Karleuša za Pink.

Pogledajte 00:16 Jelena Karleuša o sukobu sa Sekom Aleksić Izvor: MONDO Izvor: MONDO



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