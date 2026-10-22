Jelena Karleuša je odlučila je da više ne krije da ima novog dečka Aleksandra Ševa, pa su se sinoć na jednom događaju javno poljubili u usta.

Izvor: YT Novo Jutro

Razgovor Jelene Karleuše i Dragomira Despića Desingerice u novoj epizodi "Pinkovih zvezda" privukao je pažnju javnosti zbog reperoge opaske koja je zvučala kao aluzija na to da bi Jelena mogla da bude trudna sa novim partnerom, Aleksandrom Ševom.

"Jelena je danas nešto čudno raspoložena", primijetila je Viki Miljković."To je od stresa, da ti kažem", uslijedio je Jelenin odgovor.

"Možda je i trudna", šokirao je Desingerica.

"A što si to rekao?", upitala ga je JK.

Izvor: YouTube/Amigshow

"Možda ja znam nešto što ti ne znaš", odgovorio je Dragomir.

"Vidiš da sam ubola", dodala je Viki.

Tražio test za trudnoću

"Ja samo po ramenu dodirnem i odmah vidim bajo, jel to punjeno, nije punjeno, kad treba i šta treba da bude. Je l’ može neko da donese test iz apoteke? Na pauzi da Jelena to provjeri", nastavio je Despić.

Pogledajte fotografije Jelene i njenog novog dečka:

Vidi opis Svi bruje o trudnoći Jelene Karleuše: Nakon šokantne izjave na snimanju, pjevačici tražili da uradi test Jelena Karleuša poligraf Jelena Karleuša poligraf Jelena Karleuša dečko brod Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Youtube printscreen / Steffonator Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Youtube printscreen / Steffonator Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: printscreen/x/instagram/duskotosic Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Pink.rs Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: društvene mreže Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 7 / 7

"Kuku… Vidi, bez problema", rekla je Jelena Karleuša.

"Do kraja emisije, test će biti urađen", zaključila je Viki, što je izazvalo opšti smjeh u studiju.

Podsjetimom Jelena je odlučila je da više ne krije da ima novog dečka, pa je sa Aleksandrom na snimanje jedne emisije u Skoplju došla držeći se za ruke, ne obazirajući se na to da li će ih neko uslikati u ovako prisnom momentu, dok su se na promociji Seke Aleksić javno poljubili i u usta.