Karleušin maneken se već zbližio sa njenim ćerkama: Pjevačica se ne odvaja od 25 godina mlađeg dase (Foto)

Jelena Karleuša je objavila fotke iz Milana, gdje se trenutno nalazi sa Aleksandrom Ševo i ćerkama.

Izvor: TikTok

Jelena Karleuša otputovala je u Milano, gdje trenutno uživa sa ćerkama Atinom i Nikom.

Na putovanju joj se pridružio i bliski prijatelj Aleksandar Ševo, koji se ne odvaja od pop zvijezde u poslednje vrijeme, a za koga mnogi tvrde da je u pitanju njen novi emotivni partner.

Jelena se oglasila na društvenim mrežama, prvo je pozirala sa ćerkama u Galeriji Vitorio Emanuele, a za ovu priliku je odabrala malu crnu haljinu. Ipak, nešto kasnije je objavila i fotku iz Montenapoleone ulice i to iz šetnje sa Ševom, koji se ne odvaja od nje, a zatim ju je zagrlio i oko struka.

Ono što je posebno privuklo pažnju jeste i odnos koji Ševo ima sa Jeleninim ćerkama.

Sudeći po fotografijama i snimcima koje pjevačica objavljuje, on je sve prisniji i sa Atinom i Nikom, pa djeluje da se polako uklapa u njihovo društvo i svakodnevicu.