Karleuša uhvaćena dok se ljubi s mlađim dečkom: Više se ne kriju, Ševo zgrabio pevačicu i ne pušta iz ruku (Video)

Pjevačica Jelena Karleuša poslednjih nedelja je izbjegavala da se izjašnjava po pitanju da li je mladi Ševo njen novi dečko, a posle snimka s promocije Seke Aleksić - neće ni morati.

Izvor: MONDO

Pjevačica Jelena Karleuša je u poslednjih par mjeseci uspjela da prođe put od "pomiriće se s Duškom Tošićem", do "našla novog, mlađeg dečka".

I dok se nakon slika i snimaka sa proslave ćerkinih roendana oglašavala, tvrdeći da je sa Duškom samo u dobrim odnosima, nedeljama je izbjegavala da odgovori na pitanje da li je u vezi sa mladim saradnikom i navodnim partnerom Aleksandrom Ševom u intimnoj vezi.

Sada je izbegavanju kraj, pošto smo zabilježili da su i na promociji Seke Aleksić nerazdvojni:

A, potom, nedugo nakon uslaska u klub u kojem je Seka nastupala, snimili smo i da plešu. Jelena je dugo razgovarala sa kolegama, a onda ju je Ševo pomazio po kosi, nakon čega se ona okrenula i poljubila ga u usta.

Ko je Aleksandar Ševo?

Aleksandar Ševo je maneken i ima 23 godine.

Aleksandar je mlađi od Jelene 25 godina, a upoznali su se preko zajedničkih saradnika. Inače, on je zaposlen u jednoj poznatoj modnoj agenciji i bio je u Jeleninom spotu za novu pjesmu ''Balkan boy''.

Njegov otac je Milan Ševo, figura poznata javnosti, posebno u Švedskoj, gdje je tokom prethodnih decenija njegovo ime često bilo predmet medijskog interesovanja.Gallery

Prema dostupnim informacijama, u pitanju je čovjek koji je povezan sa ozbiljnim poslovima kako u nordijskim zemljama, tako i u Srbiji, gdje poslednjih godina živi s porodicom.

"Milan je ozbiljna gradska faca. Vlasnik je elitnog beogradskog restorana, kao i lokala koje izdaje. U biznisu je izuzetno cijenjen u našem gradu. Mali je na tatu povukao taj šmek. Voli da je u krugu lijepih dama i poznatih ličnosti. Voli javni život. Milan se ne eksponira iako je uticajan i moćan", ispričao je ranije izvor Kurira





