Milan Ševo ističe i da mu Aleksandar nikada ne pravi probleme i da mu porodica samo želi sreću i dobro zdravlje.

Izvor: YT kanal Pravo lice estrade

Otac manekena Aleksandra Ševa, oko kojeg su se u poslednjim danima u medijima pojavile brojne priče o njegovoj navodnoj vezi sa 25 godina starijom Jelenom Karleušom.

Vidi opis Oglasio se otac Karleušinog manekena: Preko medija saznao za odnos sa pevačicom, svi u kući ostali šokirani Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YT kanal Pravo lice estrade Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: YT kanal Pravo lice estrade Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: YT kanal Pravo lice estrade Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: YT kanal Pravo lice estrade Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: YT kanal Pravo lice estrade Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Kurir Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: YT kanal Pravo lice estrade Br. slika: 7 7 / 7

Poznati biznismen Milan Ševo, iskreno je progovorio o trenutno aktuelnoj temi u kojoj je njegov sin glavni akter. Kako je istako da njegov naslednik ima njegovu podršku u životu i karijeri.

"Moj sin Aleks je samostalan mladić koji već tri godine živi samostalno. Svi u kući smo podjednako iznenađeni tekstovima i pažnjom koju je dobio u poslednjih nekoliko dana, kao i svi ostali", izjavio je Milan.

"Aleks je lep, zgodan i uspešan u tome što radi. Znamo da je sa Jelenom Karleušom prijatelj i da joj pomaže sa svim što može iskreno kao prijatelj, a sve ostalo je za nas u kući novo", dodao je Ševo.

Jaka podrška

Ševo ističe i da mu Aleksandar nikada ne pravi probleme i da mu porodica samo želi sreću i dobro zdravlje.

"Ja kao otac sam ponosan na njega kao čoveka i što mi nikad ne pravi glavobolje, a mi kao porodica ne možemo više nego da mu želimo sreću i dobro zdravlje! Hvala vam na pitanju, ali nemam iskreno ništa drugo da kažem", poručio je Milan.

Inače, Milan Ševo, vlasnik jednog popularnog beogradskog restorana, više od petnaest godina nije oglašavao za medije.

Izvor: pritnscreen/tiktok/karleusaofficial

(Kurir/MONDO)