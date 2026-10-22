Starleta Maja Marinković izvadila je silikon iz zadnjice koji joj je nekoliko puta zadavao ozbiljne probleme

Izvor: Ig majaamarinkovic

Rijaliti zvijezda Maja Marinković je izvadila silikon iz zadnjice, s kojim je mučila muku i tokom boravka u prethodnim sezonama Elite.

Sada se oglasila na društvenim mrežama i otkrila da se podvrgla opraciji vađenja silikona. Maja je rekla da je sve prošlo u najboljem redu.

Pogledajte:

Izvor: Ig majaamarinkovic

Marinkovićeva je godinama privlačila pažnju javnosti svojim izgledom i brojnim estetskim promjenama.

Pogledajte kako je izgledala prije operacija:

Vidi opis Maja Marinković izvadila silikone iz zadnjice: Promijenila lični opis, a zbog jedne operacije prošla pakao (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/screenshot/RTV PInk official Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: Facebook/Maja Marinković Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: YouTube/AmiG Show, screenshot Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: YouTube/screenshot/RTV PInk official Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: YouTube/screenshot/RTV PInk official Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: YouTube/screenshot/RTV PInk official Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: YouTube/screenshot/RTV PInk official Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: YouTube/screenshot/Balkaton Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: YouTube/screenshot/Balkaton Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: YouTube/screenshot/Balkaton Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: Adria Media Group Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: Pink screenshot Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: YouTube/printscreen/Zadruga Official Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: YouTube/printscreen/Zadruga Official Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: YouTube/screenshot/Zadruga Official Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: Yotube/ Zadruga Official Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: Printscreen/Premijera Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: Instagram/majaamarinkovic Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 21 / 21 AD

Šta je sve operisala Maja Marinković?

Na estetske korekcije do sada je potrošila nevjerovatnih 30.000 eura, a spisak intervencija je podugačak – operisala je nos, grudi, usne, zube, bradu, jagodice, uradila obrve, trepavice i čuvene "mačje oči".

Odluka da operiše zadnjicu ju je zamalo skupo koštala.

Zbog oštećenja, Maja je morala na čak dvije hitne operacije zadnjice, koje su je koštale 4.000 eura.

"Taj implant su joj izvadili, pa stavili manji da ne bi tu ostala rupa. To uopšte nije naivno", pričao je njen otac.