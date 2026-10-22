Starleta Maja Marinković izvadila je silikon iz zadnjice koji joj je nekoliko puta zadavao ozbiljne probleme
Izvor: Ig majaamarinkovic
Rijaliti zvijezda Maja Marinković je izvadila silikon iz zadnjice, s kojim je mučila muku i tokom boravka u prethodnim sezonama Elite.
Sada se oglasila na društvenim mrežama i otkrila da se podvrgla opraciji vađenja silikona. Maja je rekla da je sve prošlo u najboljem redu.
Pogledajte:
Izvor: Ig majaamarinkovic
Marinkovićeva je godinama privlačila pažnju javnosti svojim izgledom i brojnim estetskim promjenama.
Pogledajte kako je izgledala prije operacija:
Vidi opis
Maja Marinković izvadila silikone iz zadnjice: Promijenila lični opis, a zbog jedne operacije prošla pakao (Foto)
Skloni opis
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Izvor: Adria Media Group Br. slika: 21 11 / 21
Izvor: Pink screenshot Br. slika: 21 12 / 21
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Izvor: Yotube/ Zadruga Official Br. slika: 21 17 / 21
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Izvor: Printscreen/Premijera Br. slika: 21 19 / 21
Izvor: Instagram/majaamarinkovic Br. slika: 21 20 / 21
Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 21 / 21
Šta je sve operisala Maja Marinković?
Na estetske korekcije do sada je potrošila nevjerovatnih 30.000 eura, a spisak intervencija je podugačak – operisala je nos, grudi, usne, zube, bradu, jagodice, uradila obrve, trepavice i čuvene "mačje oči".
Odluka da operiše zadnjicu ju je zamalo skupo koštala.
Zbog oštećenja, Maja je morala na čak dvije hitne operacije zadnjice, koje su je koštale 4.000 eura.
"
Taj implant su joj izvadili, pa stavili manji da ne bi tu ostala rupa. To uopšte nije naivno", pričao je njen otac.