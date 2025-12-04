Maja Marinković jedva hoda, pridržavaju je: Prve fotografije starlete nakon teške operacije (Foto)

Maja se vratila u Elitu 9 nakon operacije silikona u zadnjici.

Maja Marinković je prije nekoliko dana nakratko napustila Belu kuću kako bi riješila ozbiljan estetski problem. Zbog komplikacije sa silikonom u zadnjici, koja je dovela do sepse, morala je hitno da ode na operaciju i sanira stanje prije nego što se pogorša.

Nakon uspješne intervencije, Maja se sada vratila u rijaliti, gdje su je cimeri dočekali sa puno topline i podrške. Među prvima su joj prišli Murat, Milosava, Terza, ali i Luka, koji joj je poželio brz oporavak.

"Brz oporavak", poručio joj je Luka, na šta mu je Maja uz osmijeh odgovorila: "Hvala, Lukice".

Njen povratak odmah je privukao pažnju ostalih učesnika, a kako će se Maja dalje snaći nakon operacije i povratka u rijaliti, ostaje da vidimo.