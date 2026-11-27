Pokrenut je i postupak izbora novog sudije Evropskog suda za ljudska prava, dok je za nastup ženske rukometne reprezentacije na Evropskom prvenstvu opredijeljeno 100.000 eura.

Izvor: MONDO/Ivona Ulićević

Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila izmjene zakona o Državnom tužilaštvu i Sudskom savjetu, odobrila 24,6 miliona eura za prioritetna ulaganja na aerodromima u Podgorici i Tivtu i donijela odluku o osnivanju Centra za hraniteljstvo i porodični smještaj. Među usvojenim odlukama su i pokretanje postupka izbora novog sudije Evropskog suda za ljudska prava iz Crne Gore i raspodjela 100.000 eura za učešće ženske rukometne reprezentacije na Evropskom prvenstvu.

Usvojena je Informacija o davanju saglasnosti za raspolaganje sredstvima radi realizacije prioritetnih projekata, radova i nabavke opreme na aerodromima Podgorica i Tivat.

“Ukupna predračunska vrijednost svih planiranih projekata, radova, nabavki opreme i ostalih aktivnosti na aerodromima Podgorica i Tivat iznosi 24.625.000 eura, bez PDV-a”, ističu iz Vlade.

Imajući u vidu da ukupna vrijednost planiranih ulaganja prevazilazi okvir u kojem Odbor direktora može samostalno odlučivati, za njihovu realizaciju neophodno je pribaviti saglasnost Vlade Crne Gore, kao osnivača Društva i organa preko kojeg država ostvaruje vlasnička ovlašćenja.

Uvažavajući činjenicu da će se predmetnim ulaganjima uvećati infrastruktura aerodroma i unaprijediti turistička usluga, kao i činjenicu da će se predmetna nabavka realizovati iz sredstava “Aerodroma Crne Gore” AD Podgorica, Vlada je dala saglasnost „Aerodromi Crne Gore“ AD Podgorica na raspolaganje sredstvima u traženom iznosu.

U Informaciji se navodi da je na Aerodromu Podgorica planirana realizacija projekata proširenja putničkog terminala na sjevernoj strani, sa izgradnjom dva dodatna gejta, adaptacije prostora za dolazne putnike, uređenja istočne zone za predboarding, proširenja i reorganizacije parking prostora, proširenja glavnog terminala sa zapadne strane, kao i izgradnje prve faze tehničke platforme.

“Ukupna predračunska vrijednost navedenih projekata i radova iznosi 18.850.000 eura, bez PDV-“, navodi Vlada.

Na Aerodromu Tivat planirana je adaptacija nadstrešnice za dolazne putnike na Terminalu 1 i izgradnja nadstrešnice na Terminalu 2, ukupne predračunske vrijednosti 550.000 eura, bez PDV-a.

“Pored infrastrukturnih ulaganja, planirana je nabavka putničkih stepenica, vazdušnog startera, agregata za napajanje vazduhoplova, vozila i opreme za održavanje operativnih površina i zimskih operacija, transportnih kolica, vozila za snabdijevanje vazduhoplova vodom, transportnog kombi vozila, uređaja za bezbjednosni pregled i detekciju eksploziva, kao i vozila za odleđivanje vazduhoplova. Predviđene su i aktivnosti na sanaciji oštećenja poletno-sletne staze i operativnih površina, popravci zaštitne ograde, te nabavci rezervnih djelova i servisiranju sistema za prihvat i otpremu prtljaga”, navodi Vlada.

Ukupna predračunska vrijednost nabavke opreme i ostalih prioritetnih aktivnosti iznosi 5.225.000 eura, bez PDV-a.

Vlada je utvrdila i Predlog zakona o izmjenama Zakona o Državnom tužilaštvu i Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Sudskom savjetu i sudijama.

U diskusiji je istaknuto da se predložene izmjene zakona odnose na usaglašavanje sa Amandmanima na Ustav Crne Gore.

“Budući da je Amandmanom XX propisan sastav, izbor i mandat Tužilačkog savjeta, iz Zakona o Državnom tužilaštvu je neophodno brisati odredbe koje regulišu ova pitanja. Kako je Amandmanom XVIII propisana izmjena sastava Sudskog savjeta tako da se povećava broj članova iz reda sudija sa četiti na pet članova, a da ministar pravde više nije član Savjeta, neophodno je usaglasiti odgovarajuće odredbe Zakona o Sudskom savjetu i sudijama”, navode iz Vlade.

Utvrđen je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturnih dobara.

U raspravi je istaknuto da su se u sprovođenju Zakona o zaštiti kultumih dobara pokazali određeni problemi u primjeni, te se iskazala potreba za izmjenama i dopunama ovog propisa u cilju unapređenja i usklađivanja normativnog okvira sa propisima koji uređuju uređenje prostora i izgradnju objekata.

“Predloženim rešenjima precizno se definišu nadležnosti Ministarstva kulture i medija, Uprave za zaštitu kulturnih dobara i javnih ustanova, te se uspostavlja stroži i jasniji sistem izdavanja, obnavljanja i oduzimanja istraživačkih i konzervatorskih licenci. Na taj način osigurava se veći kvalitet i stručnost u obavljanju arheoloških i konzervatorskih poslova, uz efikasniji nadzor i veću pravnu sigurnost svih subjekata”, navode iz Vlade.

Takođe, izmjenama se jasnije definišu obaveze vlasnika, držalaca kulturnih dobara i investitora u postupcima zaštite i izvođenja radova, čime se značajno unapređuje zaštita arheoloških nalazišta, evidentiranih kulturnih vrijednosti i slučajnih nalaza otkrivenih tokom građevinskih radova.

“Sveukupno, predloženi propis doprinosi doslednijem ostvarivanju ciljeva kulturne politike i jačanju institucionalnog okvira za zaštitu i očuvanje kulturne baštine Crne Gore”, ističu iz Vlade.

Vlada je donijela Odluku o osnivanju Javne ustanove Centar za hraniteljstvo i porodični smještaj.

“Donošenje ove odluke ima za cilj uspostavljanje posebne javne ustanove koja će se specijalizovano baviti poslovima u oblasti hraniteljstva i porodičnog smještaja, radi unapređivanja kvaliteta zaštite djece i drugih korisnika kojima je potrebna podrška kroz porodične oblike smještaja”, ističe Vlada.

Osnivanjem Centra, kako su naglasili, stvaraju se institucionalni uslovi za objedinjavanje i specijalizovano obavljanje poslova koji se odnose na procjenu podobnosti lica za pružanje usluge hraniteljstva, obuku i pripremu korisnika i pružalaca usluge, izradu i praćenje individualnih planova rada, izdavanje licence za obavljanje djelatnosti usluge hraniteljstva i porodičnog smještaja, vođenje evidencija i čuvanje dokumentacije, kao i pružanje stručne podrške korisnicima i pružaocima usluga.

“Sjedište Centra biće u Podgorici, uz organizovanje područnih organizacionih jedinica za sjevernu i južnu regiju, čime se stvaraju uslovi za regionalnu dostupnost usluga i stručne podrške, kao i za efikasniju saradnju sa centrima za socijalni rad i drugim ustanovama i organizacijama koje učestvuju u sistemu socijalne i dječje zaštite”, dodaje se.

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi utvrđivanja liste od tri kandidata za izbor sudije Evropskog suda za ljudska prava.

Imajući u vidu da devetogodišnji mandat sadašnjoj crnogorskoj sutkinji u Evropskom sudu za ljudska prava prof. dr Ivani Jelić ističe 11. jula 2027. godine, a da u skladu sa Protokolom 14 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda ne postoji mogućnost njegovog reizbora, iz Generalnog sekretarijata Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope obratili su se crnogorskoj strani sa zahtjevom za što skorije javno oglašavanje i otvaranje postupka za izbor sudije ovog Suda i utvrđivanje liste od tri kandidata za izbor sudije Suda.

Naime, u skladu sa članom 22 stav 1 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda svaka država članica Savjeta Evrope je dužna da utvrdi listu od tri kandidata za izbor sudije Evropskog suda za ljudska pravda i da je zatim dostavi Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope na dalju nadležnost. Sudiju bira Parlamentarna skupština većinom glasova.

“U cilju ispunjenja navedene obaveze koja proističe iz članstva Crne Gore u Savjetu Evrope, Vlada je donijela Odluku o obrazovanju Komisije za utvrđivanje predloga liste od tri kandidata za izbor sudije Evropskog suda za ljudska prava, u sastavu: mr Bojan Božović, ministar pravde – predsjednik, i članovi/ice: Valentina Pavličić, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore; Milorad Marković, Vrhovni državni tužilac, dr Nikola Mugoša, sudija Ustavnog suda Crne Gore, prof. dr Nebojša Vučinić, bivši sudija Evropskog suda za ljudska prava i Nataša Radonjić, načelnica Direkcije za organizaciju pravosuđa u Ministarstvu pravde – sekretarka. Odlukom se određuje sastav Komisije, njen zadatak i ovlašćenja”, navodi Vlada.

Vlada je dala saglasnost za preusmjerenje sredstava sa Tekuće budžetske rezerve u iznosu od 100.000 eura na Rukometni savez Crne Gore radi učešća ženske seniorske reprezentacije na Evropskom prvenstvu u Poljskoj, Rumuniji, Slovačkoj i Turskoj od 03. do 20. decembra 2026. godine.

Donijeta je Odluka o pokretanju postupka dodjele lovišta: „Paštrovići“, „Primorje“, „Risan“, „Tivat“, „Orjen“, „Kolašin“, „Rovca“, „Mojkovac“, „Smiljevica i Bjelasica“, „Petnjica“, „Rožaje“ i „Pljevlja“, na korišćenje i usvojila Javni konkurs za dodjelu lovišta na korišćenje sa Obrascem zahtjeva za dostavljanje ponuda i Nacrtom ugovora o korišćenju lovišta.

“U dosadašnjem periodu primjene Zakona o divljači i lovstvu, na osnovu odluka Vlade Crne Gore, od ukupno 31-nog lovišta za čije korišćenje je predviđena institucija konkursa, 12 navedenih lovišta je dato na korišćenje izabranim korisnicima lovišta, na period od 10 godina i sa njima je nadležno ministarstvo potpisalo ugovore o korišćenju istih, tokom februara 2017. godine. S obzirom na činjenicu da su pomenuti ugovori ističu početkom naredne godine, potrebno je pokrenuti novi postupak za dodjelu tih lovišta na dugoročno korišćenje, kako bi se ostavrilo kontinuirano gazdovanje sa divljači u njima”, navode iz Vlade.