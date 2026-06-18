Maja mjesecima prolazi kroz pakao zbog loše odrađene operacije zadnjice.

Izvor: youtube printscreen/zadruga official

Starleta i aktuelna učesnica rijalitija "Elita 9", Maja Marinković, hitno je izvedena sa imanja u Šimanovcima kako bi posetila ljekara. Njen izlazak zabrinuo je mnoge fanove, a sada je konačno poznat pravi razlog njenog napuštanja rijalitija.

Naime, prije nego što je kročila u aktuelnu sezonu, Maja Marinković se podvrgla estetskoj operaciji povećanja zadnjice, i to čak dva puta. Međutim, ovaj zahvat pretvorio se u pravi pakao.

Vidi opis Maja Marinković hitno izveli iz Elite: Zakomplikovalo joj se zdravstveno stanje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ig majaamarinkovic Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Ig majaamarinkovic Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Ig majaamarinkovic Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Ig majaamarinkovic Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Ig majaamarinkovic Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Ig majaamarinkovic Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Ig majaamarinkovic Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Ig majaamarinkovic Br. slika: 8 8 / 8

Kako se saznaje, Maji je u nekoliko navrata "pukla rana" na mjestu gdje je operacija izvršena.

Zbog ove loše estetske korekcije, starleta prolazi kroz konstantne komplikacije i pravu agoniju, a zdravstveni problemi je prate kroz čitavu sezonu. Zbog nesnosnih bolova, ponovo je morala da napusti rijaliti kako bi joj ljekari ukazali pomoć.

Izvor: Kurir/ Mondo