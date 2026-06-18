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Maja Marinković hitno izveli iz Elite: Zakomplikovalo joj se zdravstveno stanje

Maja Marinković hitno izveli iz Elite: Zakomplikovalo joj se zdravstveno stanje

Autor Đorđe Milošević
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Maja mjesecima prolazi kroz pakao zbog loše odrađene operacije zadnjice.

Maja Marinković hitno izveli iz Elite: Zakomplikovalo joj se zdravstveno stanje Izvor: youtube printscreen/zadruga official

Starleta i aktuelna učesnica rijalitija "Elita 9", Maja Marinković, hitno je izvedena sa imanja u Šimanovcima kako bi posetila ljekara. Njen izlazak zabrinuo je mnoge fanove, a sada je konačno poznat pravi razlog njenog napuštanja rijalitija.

Naime, prije nego što je kročila u aktuelnu sezonu, Maja Marinković se podvrgla estetskoj operaciji povećanja zadnjice, i to čak dva puta. Međutim, ovaj zahvat pretvorio se u pravi pakao.

Kako se saznaje, Maji je u nekoliko navrata "pukla rana" na mjestu gdje je operacija izvršena.

Zbog ove loše estetske korekcije, starleta prolazi kroz konstantne komplikacije i pravu agoniju, a zdravstveni problemi je prate kroz čitavu sezonu. Zbog nesnosnih bolova, ponovo je morala da napusti rijaliti kako bi joj ljekari ukazali pomoć.

Izvor: Kurir/ Mondo

Tagovi

Maja Marinković zadnjica operacija komplikacije

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