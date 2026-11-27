Poređenja radi, ovogodišnji budžet, odnosno planirani primici, iznosili su 3,78 milijardi eura.

Izvor: Vlada Crne Gore /Đorđe Cmiljanić

Državni budžet za 2027. godinu planiran je na oko 5,03 milijarde eura, dok se očekuje da će deficit iznositi 539,7 miliona eura, saznaju „Vijesti“.

Prema dostupnim podacima, za tekući budžet predviđeno je 1,78 milijardi eura, za državne rezerve 61,21 milion, dok će državnim fondovima biti opredijeljeno 1,64 milijarde eura. Kapitalni budžet planiran je na 304,4 miliona eura, a za transakcije je predviđeno 1,23 miliona eura.

Poređenja radi, ovogodišnji budžet, odnosno planirani primici, iznosili su 3,78 milijardi eura.

Sjednica Vlade na kojoj je razmatran budžet, kao jedan od najvažnijih ekonomskih dokumenata za narednu godinu, počela je jutros. Predlog budžeta je utvrđen, što je za „Vijesti“ potvrdilo više učesnika sjednice.

Vlada je, međutim, prekoračila zakonski rok za dostavljanje predloga budžeta Skupštini, koji je bio 15. novembar.

Iz Ministarstva finansija ranije su „Vijestima“ najavili da će zakonski rokovi biti ispoštovani. Nakon što je rok probijen, iz tog resora nijesu pojasnili zbog čega je došlo do kašnjenja.