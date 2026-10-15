Operisana Maja Marinković, oglasio se Asmin i otkrio detalje o selidbi: Birao sam vezu i propustio 70.000 €

Asmin Durdžić je potvrdio da je Maja Marinković operisana i da će se, čim se oporavi, preseliti s njim u Linc.

Izvor: Youtube printscreen / Zadruga

Asmin Durdžić se javno obratio jednoj fan stranici svoje djevojke Maje Marinković i tom prilikom odgovorio na njihove navode, ali i otkrio da je starleta operisana, kao i da čim se oporavi, njih dvoje pakuju kofere i odlaze iz Srbije.

Osim toga, istakao je svoju ljubav prema Maji, istakavši da je izabrao vezu sa njom i propustio veliki novac od honorara.

"Maja ide sa mnom u Linc"

- Što se tiče Makili, ta osoba je totalno nebitna za mene. Da je bitna, ne bi bila blokirana od strane Maje. To vam je djevojka koja ima 198 kg i koja je smrtno zaljubljena u Maju! Tako da njene objave nemaju težinu. A ako me naljuti, objaviću njene prave slike, ime, prezime i ostalo. Samo je puštam još - naveo je, pa nastavio:

- 1. stvar: Ja nigde nisam udomljen, niti mi je bilo ko šta plaćao. Za njenu informaciju, čekam samo da se Maja oporavi od operacije. Ide Maja sa mnom za Linc, tamo će da živi sa mnom. Ja ću da radim svoj posao, a Maja će malo da se bakće oko restorana, da joj ne bude dosadno!

2. stvar: Treba da znaš da se ja nigde ne guram. Ja sam, umjesto ulaska u rijaliti, birao vezu sa Majom i propustio 70.000 eura od mojih honorara, jer se nikad nisam prodao u životu.

3. stvar: Mene niko nije stavio u ugovor i niko ne ucjenjuje produkciju mojim imenom. Tako da, budaletino bolesna, bolje ti je da zaboraviš moje ime. Ostaćeš bez svog profila i ljudi će saznati istinu o tvom identitetu.

Ugodan dan ti želim!

P. S. Između 15. i 20. novembra Maja se seli u Linc - završio je on, otkrivši da se sa Majom seli za mjesec dana.

Asmin Durdžič Maja Marinković objava

Izvor: Instaram printscreen / durdzicasminalibaba

Podsjetimo, Maja Marinković i Asmin Durdžić nedavno su gostovali u emisiji "Amidži šou", gdje su, uprkos brojnim osudama i opstanku veze nakon izlaska iz rijalitija "Elita 9", otkrili nepoznate detalje svog odnosa. Maja je tada šokirala kada je priznala da uskoro ide da izvadi implant iz zadnjice.

"Vraćam se na fabrička podešavanja"

Jedno od najzapaženijih pitanja odnosilo se na estetske korekcije. Na pitanje koliko ju je tačno koštala nova zadnjica, Marinkovićeva je šokirala izjavom da planira novu, treću intervenciju i odustajanje od implantata.

- Iskreno, ja sam se pokajala zbog te moje intervencije koju sam uradila, smatram da mi to nije potrebno. Uskoro imam treću intervenciju, vadim to i vraćam se na fabrička podešavanja. U vitrinu ću da stavim da stoji za uspomenu, probala, vidjela i nije mi se svidjelo.

Vidi opis Operisana Maja Marinković, oglasio se Asmin i otkrio detalje o selidbi: Birao sam vezu i propustio 70.000 € Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ig majaamarinkovic Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Ig majaamarinkovic Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Ig majaamarinkovic Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Ig majaamarinkovic Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Ig majaamarinkovic Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Ig majaamarinkovic Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Ig majaamarinkovic Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Ig majaamarinkovic Br. slika: 8 8 / 8

Dodatno objasnila zbog čega se pokajala i kako je donijela tu odluku.

- Drugačiji su implanti za grudi i zadnjicu. To stoji djevojkama koje su malo jače građe, ja sam dosta mršava i to se nije uklopilo sa mojom konstitucijom.

Ovako je Maja izgledala prije estetskih korekcija:

(Kurir / MONDO)