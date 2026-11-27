Na realizaciju projekta i utrošena sredstva ranije su reagovali iz Kluba odbornika DPS-SD-Građani Kolašina, izražavajući nezadovoljstvo povećanjem troškova i stanjem objekta nakon završetka radova.

Izvor: mondo.me

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine izdalo je urbanističko-tehničke uslove za rekonstrukciju dijela Spomen doma u Kolašinu, na kojem se nalazi nekadašnja kongresna sala kapaciteta 600 mjesta. Prostor koji je ranije bio namijenjen održavanju skupova već duže vrijeme nije u funkciji, a u jednom periodu korišćen je i kao skladište, prenose VIjesti.

Opština Kolašin je ovogodišnjim Programom uređenja prostora opredijelila 10.000 eura za izradu idejnog rješenja enterijera sale. Isti iznos bio je planiran i nacrtom programa za 2025. godinu.

Spomen dom je djelo slovenačkog arhitekte Marka Mušića. Prema originalnoj projektnoj dokumentaciji, objekat je obuhvatao veliku salu sa binom, memorijalne prostorije i kancelarijski prostor. Pored organizovanja različitih skupova, zgrada je bila predviđena i za potrebe rada Skupštine opštine.

Da bi prostor trebalo obnoviti i staviti u funkciju kongresnog turizma, prepoznato je i Prostorno-urbanističkim planom Kolašina. Takođe, Strateškim planom razvoja opštine za period 2025–2031. godine predloženo je formiranje bioskopske sale u Spomen domu. Za projektovanje, uređenje i opremanje tog prostora procijenjeno je da je potrebno izdvojiti 300.000 eura.

Radovi na Spomen domu, koji su vođeni kao redovno održavanje, započeti su u avgustu 2023. godine i završeni 15. decembra 2025. godine. Njihova konačna obračunata vrijednost iznosila je približno 644.345 eura sa PDV-om, dok je stručni nadzor konstatovao da je objekat podoban za upotrebu.

Tokom realizacije posla došlo je i do izmjena prvobitno ugovorenih radova. Tako nijesu ugrađeni novi mehanizmi za otvaranje prozora i zaptivne trake, zbog čega je ugovorena cijena umanjena. S druge strane, umjesto planiranog betonskog popločavanja, izvedeni su dodatni radovi na hidroizolaciji, prenose VIjesti.

Na realizaciju projekta i utrošena sredstva ranije su reagovali iz Kluba odbornika DPS-SD-Građani Kolašina, izražavajući nezadovoljstvo povećanjem troškova i stanjem objekta nakon završetka radova.

Iz tog kluba su naveli da odbornicima, kako tvrde, nije omogućen potpun uvid u dokumentaciju stručnog nadzora. Ukazali su i na razliku između prvobitno planiranih sredstava, koja su budžetom za 2023. godinu iznosila oko 220.000 eura, i kasnije vrijednosti radova, koja je dostigla gotovo 648.000 eura sa PDV-om.

Odbornici su tvrdili i da su na objektu, uprkos izvedenim radovima, i dalje prisutni problemi sa prokišnjavanjem, kao i vidljive pukotine, ogoljena armatura i oštećenja fasade. Zbog toga su od lokalne uprave zatražili objavljivanje cjelokupnog izvještaja stručnog nadzora, uključujući originalne fotografije, kao i dokumentacije na osnovu koje su radovi prihvaćeni i plaćeni.