Jelena Karleuša gostovala je u Jutarnjem programu na televiziji Pink, gde je govorila o ljudima koji su je, kako tvrdi, izdali i razočarali, ali i o prijateljstvima kojima je tokom godina bila posvećena.

Izvor: Pink

Pevačica Jelena Karleuša gostovala je u Jutarnjem programu na Pinku, gde nije krila koliko ju je pogodilo ponašanje pojedinih ljudi kojima je pomagala, a potom odlučila da prekine svaki kontakt sa njima.

"Mnogo su se zaigrali i pustili su da otkrijem sve izdaje i prevare. Opljačkali su me i izdali, izvarali zabili noževe u leđa, a ja sam rešila da to zaustavim i zato sam ih izbrisala. Desila im se najgora kletva: "Da Bog da imao, pa nemao. To ih izgleda najviše boli", rekla je Jelena u emisiji.

"Svi znaju kako su pored mene živeli, kakva kola vozili, gde putovali...", dodala je pevačica.

Izvor: Pink

Ona je istakla da je mnogo puta imala priliku da javno govori o ljudima koji su je razočarali, ali je, kako kaže, birala da ćuti i ne iznosi ružne detalje iz prošlosti.

Karleuša se osvrnula i na odnos sa pojedinim kolegama sa estrade, među kojima je pomenula Daru Bubamaru, Milicu Pavlović i Bokija 13.

Izvor: Pink

"Odlučila sam da ne ćutim, milion puta sam imala. Bila sam udata za Karića. Kada su ih svi napadali, ja tada nisam ni jednu ružnu reč rekla za njih. Mislim da sam ispala i prijatelj Dari Bubamari, a ona se okrenula. Izabrala sam da ne kažem nijednu ružnu reč za nju, baš zato što sam je mnogo hvalila, bila joj na koncertu, da ne spominjem Milicu Pavlović s kojom sam snimila duet, takođe i Bokija 13. Pomagala sam im srcem, a sada njihova dela pokazuju o njima", poručila je pevačica.