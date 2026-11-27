Predsjednik je pozvao pojedine političke aktere u Hrvatskoj da ne izvrću njegove izjave, niti izjave drugih predstavnika Crne Gore, ističući da razumije dinamiku unutrašnje politike i izbornih procesa.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović poručio je nakon Samita lidera Brdo–Brioni procesa u Ohridu, odgovarajući na pitanja novinara, da Crna Gora ostaje snažno posvećena regionalnoj saradnji, izgradnji dobrosusjedskih odnosa i završetku pristupnih pregovora sa Evropskom unijom do kraja godine, ističući da način na koji se rješavaju otvorena pitanja između Crne Gore i Hrvatske ima mnogo širi značaj za kredibilitet politike proširenja i evropsku perspektivu svih država kandidata.

Ocjenjujući da je Samit protekao u dobroj i konstruktivnoj atmosferi, predsjednik Milatović naglasio je da regionalna saradnja predstavlja jednu od temeljnih odrednica vanjske politike Crne Gore.

“Regionalna saradnja je dio crnogorskog DNK. Okruženi smo zemljama koje učestvuju u ovom procesu i uvijek kažemo da je regionalna saradnja druga strana medalje evropskih integracija. Crna Gora je u tom smislu posvećena tome da bude dobar susjed“, kazao je Milatović.

Dodao je da je regionalne partnere informisao o konkretnim aktivnostima koje je Vlada Crne Gore preduzela radi unapređenja povezanosti, uključujući finansijsku podršku uspostavljanju novih avio-linija sa državama regiona, među kojima su linije koje Crnu Goru povezuju sa Zagrebom i Skopljem.

“Tako i djelima pokazujemo šta znači istinska regionalna saradnja“, istakao je Milatović.

On je na Samitu ponovio da je Crna Gora najnaprednija država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i da ima realnu mogućnost da do kraja godine zatvori sva pregovaračka poglavlja, naredne godine potpiše Ugovor o pristupanju, a 2028. godine postane 28. članica Unije, izrazivši uvjerenje da je ostvarenje tog cilja i u interesu Hrvatske.

Govoreći o odnosima sa Hrvatskom i njenom insistiranju na rješavanju pitanja državne granice kao uslovu za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 31, predsjednik Milatović podsjetio je na rezoluciju koju je Hrvatski sabor usvojio 2011. godine, uoči punopravnog članstva Hrvatske u Evropskoj uniji.

“Hrvatski sabor je 2011. godine usvojio rezoluciju prema kojoj Hrvatska neće koristiti otvorena bilateralna pitanja za usporavanje evropskih integracija zemalja u okruženju. Ovo što se trenutno dešava u suprotnosti je sa rezolucijom koju je Hrvatski sabor usvojio uoči punopravnog članstva Hrvatske u Evropskoj uniji“, kazao je Milatović.

Naglasio je da Crna Gora razgovorima sa hrvatskom stranom pristupa otvoreno, konstruktivno i prijateljski, podsjećajući da je Vlada Crne Gore današnjom odlukom izašla u susret još jednom od osam zahtjeva koje je iznijela hrvatska strana, čime je, prema njegovim riječima, u potpunosti riješeno treće otvoreno pitanje.

Ukazao je, međutim, na izazov rješavanja svih preostalih pitanja u roku koji je hrvatska strana postavila Crnoj Gori.

“Tražimo isti fer tretman kakav je Hrvatska imala prilikom ulaska u Evropsku uniju. Mislim da bi to tražila svaka druga zemlja u ovom procesu. Crna Gora ostaje posvećena razgovorima i još jednom pozivamo Hrvatsku da se vrati stavu koji je Hrvatski sabor zauzeo 2011. godine“, poručio je Milatović.

Komentarišući izjave hrvatskog premijera o neprihvatljivosti međunarodne arbitraže, kao i ocjene o uslovljavanju evropskog puta Crne Gore, predsjednik Milatović kazao je da slične ocjene o pristupu Hrvatske iznose i brojni evropski lideri tokom razgovora iza zatvorenih vrata.

Ponovio je da je Crna Gora od početka zastupala stav da je razgraničenje cjelovito pitanje, koje obuhvata granicu i na kopnu i na moru, te najavio da će Vlada uskoro predstaviti konstruktivan predlog za njegovo rješavanje.

“Ukoliko ne možemo da se dogovorimo bilateralno, smatram da je civilizovano da postupimo onako kako se takva pitanja rješavaju širom svijeta i da spor iznesemo pred međunarodnu arbitražu ili međunarodni sud. Ako neko u Hrvatskoj dovodi u pitanje stručnost međunarodnog suda ili arbitraže da odlučuje o takvim pitanjima, mislim da time dovodi u pitanje i samo međunarodno pravo“, istakao je Milatović.

On je ukazao da Hrvatska, kao članica Evropske unije, trenutno ima povoljniju poziciju u odnosu na Crnu Goru, ali da obje države imaju svoje nacionalno dostojanstvo.

Podsjetio je da otvorena pitanja u vezi sa granicama postoje i između brojnih država članica Evropske unije, navodeći primjere Španije i Portugala, Češke i Poljske, Francuske i Italije, kao i Njemačke i Holandije.

“Ovdje je, pored članstva Crne Gore, riječ i o kredibilitetu politike proširenja Evropske unije. Brdo–Brioni proces nastao je da bi Hrvatska i Slovenija pomogle ostalim zemljama Zapadnog Balkana na njihovom evropskom putu, a ne da nas koče. Zašto Hrvatska sada, sa pozicije jačeg, otežava taj put Crnoj Gori?“, upitao je Milatović.

Istakao je da je ove stavove iznio i tokom Samita, podsjećajući da je Hrvatska postala članica Evropske unije uprkos neriješenom pitanju granice sa Slovenijom, da kasnije nije priznala ishod međunarodne arbitraže, te da Slovenija zbog toga nije zaustavila ulazak Hrvatske u Šengen.

“Zbog čega onda Hrvatska ima tako ucjenjivački pristup prema Crnoj Gori? Ako su argumenti Crne Gore toliko slabi, Hrvatska će vrlo lako dobiti spor pred međunarodnim sudom ili međunarodnom arbitražom“, kazao je Milatović.

Predsjednik je pozvao pojedine političke aktere u Hrvatskoj da ne izvrću njegove izjave, niti izjave drugih predstavnika Crne Gore, ističući da razumije dinamiku unutrašnje politike i izbornih procesa.

“Crna Gora ne pretenduje ni na milimetar hrvatske teritorije. Istovremeno, imamo svoje stavove. Ako ne možemo da se saglasimo o tome kuda tačno prolazi granica na kopnu i na moru, želimo da o tome odluči nepristrasna strana, bilo međunarodni sud ili međunarodna arbitraža. Pristup Crne Gore je konstruktivan, prijateljski i civilizovan. To je prava evropska vrijednost“, poručio je Milatović.

Govoreći o rješavanju ostalih otvorenih pitanja sa Hrvatskom, uključujući pitanje školskog broda „Jadran“ i nestalih lica, predsjednik Milatović ponovio je da je crnogorska Vlada pokazala konstruktivnost, te da su tri pitanja već riješena.

Podsjetio je da nijedno od tih pitanja nije bilo u prvom planu prilikom pristupanja Crne Gore NATO-u, iako su tada već postojala, a Hrvatska je, kako je naveo, imala istog premijera i istu Vladu.

“Šta se od tada promijenilo? Sada se od dvojice mladih crnogorskih političara, koji ni na koji način nijesu povezani sa onim ružnim devedesetim godinama, kada su propatile i Hrvatska i Crna Gora, traži da sve to riješe tokom svojih mandata“, kazao je Milatović.

On je ponovio svoj jasan odnos prema ratnim dešavanjima devedesetih godina i ulozi tadašnjeg crnogorskog rukovodstva.

“Imao sam pet godina kada je rat počeo. Stidim se onoga što je tadašnja vlast Crne Gore radila prema Dubrovniku. Sramota me je zbog toga. To sam više puta rekao i kada sam bio u Dubrovniku. Meni je to neshvatljivo“, istakao je Milatović.

Ukazao je da ta pitanja nijesu na isti način postavljana prethodnom crnogorskom rukovodstvu, u vrijeme kada je Milo Đukanović bio na čelu države, dok se danas od njega i premijera Milojka Spajića očekuje da riješe svako otvoreno pitanje do posljednjeg detalja, ponekad i na štetu crnogorskih interesa.

Milatović je naglasio da će upravo Hrvatska i Slovenija, zahvaljujući bliskosti država i naroda, biti među najbližim partnerima Crne Gore unutar Evropske unije.

“Koga ćemo sjutra, kada uđemo u Evropsku uniju, imati bližeg od Hrvatske ili Slovenije? A koga će Hrvati imati bližeg od Crnogoraca kada Crna Gora uđe u Evropsku uniju? Upravo je to suština Brdo–Brioni procesa. Crnoj Gori je veoma stalo da iz ovoga svi izađemo kao pobjednici. Mislimo da za to i dalje ima prostora“, poručio je Milatović.

Osvrćući se na susret sa predsjednikom Narodne skupštine i vršiocem dužnosti predsjednika Republike Srbije Aleksandrom Čupićem, predsjednik Milatović ocijenio je da prvi razgovor sa predstavnikom novih vlasti u Beogradu predstavlja priliku za otvaranje novog poglavlja u odnosima dvije države.

Podsjetio je da je Crna Gora čestitala novim vlastima u Srbiji na snažnom političkom legitimitetu koji su dobile, izražavajući očekivanje da će predstojeći period obilježiti kvalitetniji i konstruktivniji međudržavni odnosi.

“Nedavno sam rekao da želimo da naši odnosi budu poput odnosa Češke i Slovačke. Mislim da to naši građani najviše zaslužuju. U prošlosti su ti odnosi često bili napeti, sasvim nepotrebno. Crna Gora uvijek pruža ruku prijateljstva i saradnje. Moj je utisak iz današnjeg razgovora da će ubuduće takav pristup imati i zvanični Beograd“, kazao je Milatović.

Govoreći o evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine, predsjednik Milatović istakao je izuzetno dobre i konstruktivne odnose sa tom državom, kao i saradnju sa članovima njenog Predsjedništva, Filipović, Bećirovićem i Cvijanović. Podsjetio je na uspješnu posjetu Sarajevu i izrazio očekivanje da će članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine u novom sazivu posjetiti Podgoricu.

Naglasio je da završnicu pristupnih pregovora Crne Gore pažljivo prate sve države kandidati, uključujući Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Ukrajinu i Moldaviju, te da će uspjeh Crne Gore u velikoj mjeri uticati na njihovu motivaciju i odlučnost da nastave sa sprovođenjem reformi i evropskim integracijama.

“Upravo od uspjeha Crne Gore zavisi i sa koliko će odlučnosti druge zemlje, uključujući Bosnu i Hercegovinu, u narednom periodu pristupiti evropskim integracijama“, istakao je Milatović.

U tom kontekstu, upozorio je da način na koji se rješavaju otvorena pitanja između Crne Gore i Hrvatske može imati dalekosežne posljedice za ostale države kandidate, posebno one koje sa državama članicama Evropske unije imaju neriješena bilateralna pitanja.

“Svaka zemlja kandidat, uključujući Bosnu i Hercegovinu, sada pažljivo prati šta se dešava. Zamislite koliki će tek prostor Hrvatska imati da postavlja uslove Bosni i Hercegovini kada ona dođe do završnice pristupanja, ako se pitanja između Crne Gore i Hrvatske sada rješavaju na ovaj način“, zaključio je Milatović.