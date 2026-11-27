Nadležni apeluju na vozače da izbjegavaju most Kulundrija i navedene dionice, jer voda na kolovozu može prikriti oštećenja i predstavljati ozbiljnu prijetnju po bezbjednost saobraćaja.
Najkritičnije je u blizini mosta Kulundrija, gdje je voda poplavila prilazne puteve i dio kolovoza. Pod vodom se našao i most na potoku Rimanić, koji je trenutno neprohodan, dok je izlivanja zabilježeno i na području Moravice kod Ždrebaonika.
Zbog poplavljenog kolovoza zatvoren je i put kroz Ćurilac, koji povezuje bulevar sa starim putem kroz Blatine.
Nadležni apeluju na vozače da izbjegavaju most Kulundrija i navedene dionice, jer voda na kolovozu može prikriti oštećenja i predstavljati ozbiljnu prijetnju po bezbjednost saobraćaja.
Pozivaju se građani da ne pokušavaju da prolaze kroz poplavljene djelove puteva, da koriste alternativne pravce i da postupaju u skladu sa upozorenjima nadležnih službi.