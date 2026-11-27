Jelisaveta Orašanin objavila je fotografiju Pavla Mensura, koji je od nje mlađi 11 godina, snimljenu u kupatilu.
Jelisaveta Orašanin je na Instagramu objavila sliku svog partnera, glumca Pavla Mensura iz kupatila.
Na njoj se vidi kako on stoji pored ogledala, u teksas jakni i sa kapom na glavi, okrenut leđima kameri. To bi moglo da prođe kao sasvim običan snimak, da glumica uz njega nije dodala muziku.
Odabrala je pesmu "Wifey" izvođačice Dizzy Dizzo - naziv koji se prevodi kao "suprugica".
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Prvi put u javnosti zajedno
Jelisaveta je na premijeri filma "Kengur" crvenim tepihom prošetala sa Pavlom Mensurom, čime je zvanično potvrdila da su u vezi.
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