Jelisaveta Orašanin objavila je fotografiju Pavla Mensura, koji je od nje mlađi 11 godina, snimljenu u kupatilu.

Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot

Jelisaveta Orašanin je na Instagramu objavila sliku svog partnera, glumca Pavla Mensura iz kupatila.

Na njoj se vidi kako on stoji pored ogledala, u teksas jakni i sa kapom na glavi, okrenut leđima kameri. To bi moglo da prođe kao sasvim običan snimak, da glumica uz njega nije dodala muziku.

Odabrala je pesmu "Wifey" izvođačice Dizzy Dizzo - naziv koji se prevodi kao "suprugica".

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Pogledajte 00:45 jelisaveta slikala pavla u kupatilu Izvor: Instagram/jagodenamagli Izvor: Instagram/jagodenamagli

Prvi put u javnosti zajedno

Jelisaveta je na premijeri filma "Kengur" crvenim tepihom prošetala sa Pavlom Mensurom, čime je zvanično potvrdila da su u vezi.

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