Akademik i profesor Hemijskog fakulteta Radomir Saičić biće kandidat grupe građana „Studenti ponovo pobeđuju“ na predsjedničkim izborima u Srbiji 27. decembra.

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Akademik i redovni profesor Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Radomir Saičić biće kandidat grupe građana "Studenti ponovo pobeđuju" za predsjednika Srbije na izborima raspisanim za 27. decembar, saopštila je danas ta grupa.

"Naš izbor nije bio slučajan. Proces nije bio ni brz ni lak. Od početka vjerujemo da snaga promjene nije u pojedincu. Predugo smo dopuštali da neko drugi odlučuje o našoj sudbini. Ne smijemo više dozvoliti da vjerujemo da je bilo ko nesmjenjiv", rekla je predstavnica studenata na pres konferenciji.

"Izabrali smo nekoga ko je od početka bio sa nama i ko je sa nama prošao teške trenutke i pobjede", dodala je.

"Sada imamo priliku da slobodu za koju smo se izborili stvorimo u trajnu promenu. Vlada i sudovi moraju da zasluže opet poverenje naroda. zalagaću se za suverenu Srbiju u kojoj će svaki građanin živeti dostojanstveno", poručio je Saičić.

Saičić (65) je diplomirao, magistrirao i doktorirao na Hemijskom fakultetu.

Oblast njegovog naučnog rada je organska sinteza, što obuhvata kako totalne sinteze prirodnih proizvoda i biološki aktivnih jedinjenja, tako i razvoj sintetičke metodologije.

Dopisni član Srpske akademije nauka i umjetnosti postao je 2012, a redovni član 2018. godine.

Član Srpskog hemijskog društva je od 1984. godine, a više puta je nagrađivan za doprinos razvoju hemije.

Oktobarsku nagradu grada Beograda za studente (za najbolji magistarski rad) dobio je 1987. godine, Medalju Srpskog hemijskog društva za pregalaštvo i uspjeh u nauci 1995, a 2007. godine nagrada grada Beograda za najbolje naučno ostvarenje u prethodnoj godini.

Rezultate svojih istraživanja objavio je u preko 80 naučnih radova u međunarodnim časopisima.

Izabran je za poslanika Studentske liste na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra.

(Fonet/Mondo)