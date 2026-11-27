Vlada Crne Gore usvojila je izvještaj o pregovorima sa Hrvatskom o obeštećenju hrvatskih državljana zatočenih u logoru Morinj tokom 1991. i 1992. godine.

Izvor: Vlada Crne Gore /Đorđe Cmiljanić

Vlada Crne Gore usvojila je danas Izvještaj o završenim pregovorima između Crne Gore i Republike Hrvatske u vezi sa zaključivanjem Ugovora o obeštećenju hrvatskih državljana koji su bili prisilno lišeni slobode u logorima na teritoriji Crne Gore u periodu od 30. septembra 1991. do 18. avgusta 1992. godine, sa pratećim Protokolom o sprovođenju, saznaje CdM. Vlada će za to izdvojiti oko 18 miliona eura.

Ugovorom i pratećim Protokolom utvrđeno je obeštećenje koje se odnosi na lica koja su bila lišena slobode i mučena u logorima, kao i na nasljednike lica čija se smrt može neposredno dovesti u vezu sa boravkom u logoru.

Protokolom je predviđeno da se obeštećenje uplati na račun državnog budžeta Republike Hrvatske, dok će spiskovi lica obuhvaćenih obeštećenjem biti sastavni dio Protokola.

“Predviđeno je da Ugovor i prateći Protokol o sprovođenju, u ime Vlade Crne Gore, potpiše Ervin Ibrahimović, potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova Crne Gore”, saopštili su iz Vlade.

Ovo je jedno od otvorenih pitanja koje Hrvatska povezuje sa završetkom pregovora Crne Gore o članstvu u Evropskoj uniji EU.

Hrvatska je tražila od Crne Gore dodatno i sveobuhvatno rješavanje pitanja obeštećenja bivših zatočenika logora Morinj.

Podsjećamo Hrvatska je, između ostalog, tražila obeštećenje bivših zatočenika Morinja, očuvanje spomen-ploče u Morinju, procesuiranje odgovornih za ratne zločine te rješavanje pitanja nestalih hrvatskih državljana.

U oktobru ove godine Crna Gora je donijela odluke o očuvanju spomen-ploče u Morinju i promjeni imena kotorskog bazena.

Hrvatska insistira na rješavanju osam otvorenih pitanja sa Crnom Gorom, a njihov ishod mogao bi značajno uticati na završnicu evropskih integracija. Među najosjetljivijim temama su obeštećenje bivših logoraša Morinja, sudbina školskog broda „Jadran“, nestali hrvatski državljani i pitanje granice.

Zahtjevi Zagreba odnose se na dva pregovaračka poglavlja – 23, koje obuhvata pravosuđe i temeljna prava, i 31, koje se odnosi na vanjsku, bezbjednosnu i odbrambenu politiku.

U okviru poglavlja 23 Hrvatska traži rješavanje šest pitanja. Prvo je obeštećenje hrvatskih državljana koji su tokom 1991. i 1992. godine bili zatočeni u logoru Morinj kod Kotora. Zagreb insistira na međudržavnom dogovoru kojim bi se regulisala naknada štete bivšim zatočenicima, dok u Crnoj Gori ostaje otvoreno pitanje pravnog osnova i obima eventualnih novih isplata, imajući u vidu da su pojedini bivši logoraši već ostvarili pravo na odštetu putem sudskih postupaka.

Drugi zahtjev odnosi se na trajno očuvanje spomen-ploče u Morinju. Hrvatska insistira da obilježje posvećeno žrtvama ostane trajno vidljivo i da se ne dovodi u pitanje njegovo postojanje.

Zagreb takođe traži promjenu imena gradskog bazena u Kotoru koji nosi ime Zorana Gopčevića, zbog njegove povezanosti sa događajima u logoru Morinj, prema navodima hrvatske strane.

Među zahtjevima je i intenziviranje potrage za 14 nestalih hrvatskih državljana. Hrvatska očekuje veću saradnju crnogorskih institucija, razmjenu dokumentacije i informacija, kao i konkretne rezultate u rasvjetljavanju njihove sudbine.

Posebno mjesto zauzima pitanje procesuiranja odgovornih za ratne zločine. Hrvatska smatra da je potrebno nastaviti istrage i sudske postupke, uključujući utvrđivanje eventualne komandne odgovornosti, kako bi svi odgovorni bili izvedeni pred lice pravde.

Šesti zahtjev iz ove grupe odnosi se na imovinska pitanja hrvatskih porodica u Crnoj Gori. Zagreb insistira na rješavanju sporova koji se odnose na oduzetu ili neadekvatno vraćenu imovinu, a posebno se pominju porodice iz Tivta i drugih mjesta u Boki kotorskoj.

Drugi dio hrvatskih zahtjeva odnosi se na poglavlje 31 i dva pitanja koja su među najosjetljivijima u odnosima dvije države.

Prvo je povratak školskog broda „Jadran“, koji se nalazi u sastavu Mornarice Vojske Crne Gore. Hrvatska smatra da brod pripada njoj, navodeći da je prije raspada bivše Jugoslavije bio stacioniran u Splitu, a da se 1991. godine u Crnoj Gori našao zbog remonta. Crna Gora, s druge strane, smatra da je riječ o brodu koji pripada njenoj mornarici. Spor o „Jadranu“ tako ostaje jedno od najvažnijih otvorenih pitanja sukcesije između dvije države.

Osmi zahtjev odnosi se na utvrđivanje kopnene i morske granice. Hrvatska traži postizanje dogovora o razgraničenju, posebno u području Prevlake i ulaza u Bokokotorski zaliv, dok se od Crne Gore očekuje nastavak pregovora i rad zajedničkih komisija.

Određeni pomaci ipak su napravljeni. Crnogorske vlasti donijele su odluke koje se odnose na očuvanje spomen-ploče u Morinju i promjenu imena kotorskog bazena.