Čola na Instagramu prati samo ova 3 profila, a njega cijela estrada: Od 177.000 ljudi, on lupio "follow" samo njima

Ukoliko pogledate Instagram profil pevača, primetićete da je uzvratio praćenje samo "odabranima".

Izvor: MONDO/Matija Popović/instagram/Source: MONDO/Matija Popović

Zdravko Čolić jedan je od najpopularnijih pjevača na ovim prostorima, a na društvenoj mreži Instagram prati ga više od 177.000 ljudi. Broj njegovih pratilaca svakodnevno raste, što ne čudi s obzirom na to da legendarni pjevač, iako je zakoračio u osmu deceniju života, ne usporava, već nastavlja da nastupa i redovno puni arene i hale.

Među njegovim obožavaocima nalaze se i brojne poznate ličnosti, ali dok mnoge Čoline kolege pažljivo biraju koga će pratiti na društvenim mrežama, kome će uzvratiti praćenje i čije će objave podržati, on je odlučio da se ne opterećuje takvim stvarima.

Kako je izvor otkrio za Kurir, razlog zbog kojeg Čolić ne prati svoje kolege jeste želja da se niko od njih ne osjeti zapostavljeno ili uvrijeđeno.

Na estradi, gdje se pažljivo prati svaki potez, pa čak i to ko je kome uzvratio praćenje na društvenim mrežama, ovakav pristup može biti jednostavan način da se izbjegnu nepotrebne neprijatnosti.

Zanimljivo je da je spisak stranica koje Čolić prati na Instagramu sveden na minimum. Na njegovom profilu nalaze se svega tri naloga – profil produkcijske kuće, stranica popularnog alkoholnog pića i profil vile na Zlatiboru.