logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Čola na Instagramu prati samo ova 3 profila, a njega cijela estrada: Od 177.000 ljudi, on lupio "follow" samo njima

Čola na Instagramu prati samo ova 3 profila, a njega cijela estrada: Od 177.000 ljudi, on lupio "follow" samo njima

Autor Jelena Sitarica
0

Ukoliko pogledate Instagram profil pevača, primetićete da je uzvratio praćenje samo "odabranima".

Čola na Instagramu prati samo ova 3 profila, a njega cijela estrada Izvor: MONDO/Matija Popović/instagram/Source: MONDO/Matija Popović

Zdravko Čolić jedan je od najpopularnijih pjevača na ovim prostorima, a na društvenoj mreži Instagram prati ga više od 177.000 ljudi. Broj njegovih pratilaca svakodnevno raste, što ne čudi s obzirom na to da legendarni pjevač, iako je zakoračio u osmu deceniju života, ne usporava, već nastavlja da nastupa i redovno puni arene i hale.

Među njegovim obožavaocima nalaze se i brojne poznate ličnosti, ali dok mnoge Čoline kolege pažljivo biraju koga će pratiti na društvenim mrežama, kome će uzvratiti praćenje i čije će objave podržati, on je odlučio da se ne opterećuje takvim stvarima.

Kako je izvor otkrio za Kurir, razlog zbog kojeg Čolić ne prati svoje kolege jeste želja da se niko od njih ne osjeti zapostavljeno ili uvrijeđeno.

Na estradi, gdje se pažljivo prati svaki potez, pa čak i to ko je kome uzvratio praćenje na društvenim mrežama, ovakav pristup može biti jednostavan način da se izbjegnu nepotrebne neprijatnosti.

Zanimljivo je da je spisak stranica koje Čolić prati na Instagramu sveden na minimum. Na njegovom profilu nalaze se svega tri naloga – profil produkcijske kuće, stranica popularnog alkoholnog pića i profil vile na Zlatiboru.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Zdravko Čolić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ