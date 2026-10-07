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"Svi su odlazili, samo sam ja ostajala": Sa Zdravkom Čolićem provela 16 godina, pa razvezala jezik o pevaču

"Svi su odlazili, samo sam ja ostajala": Sa Zdravkom Čolićem provela 16 godina, pa razvezala jezik o pevaču

Autor Jovana Milićević
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Prvi zvanični nastup sa Zdravkom Čolićem, Tamara Marković je imala je 5. juna 1998. godine u Bijeljini, u uslovima koji su bili izuzetno teški, ali je koncert pamćen po prelepom iznenađenju.

Sa Zdravkom Čolićem provela 16 godina, pa razvezala jezik o pevaču Izvor: MONDO/Matija Popović

Tamara Marković je punih 16 godina nastupala kao prateći vokal Zdravka Čolića i pratila ga na turnejama širom sveta, a nedavno je otkrila zašto je godinama ostajala u timu, ali i koji joj je nastup ostao u najlepšem sećanju.

Kada je Čoliću bilo potrebno pojačanje u timu, Tamara je došla na kasting po preporuci pevačevog saksofoniste Neše Petrovića. Pored pevačkih sposobnosti, presudila je i njena energija.

"Tada sam pevala u ženskom vokalnom kvartetu koji je nastao na Trećem kanalu od devojaka izabranih na audiciji. Zvale smo se prvo 'Trik', a zatim 'The Dive'. Neša Petrović, tadašnji saksofonista Zdravkovog benda, dosetio se da nas pozove na audiciju… i eto mene! Mislim da su me izabrali ne samo zbog toga što dobro pevam, već zato što su odmah prepoznali da sam 'ortak', vesela i harizmatična, jer, sve je bilo bitno", ispričala je Tamara.

"Menjale su se ekipe, ja sam ostajala"

Iako su se sastavi pratećih vokala vremenom menjali, Tamara je godinama ostajala stalan član na turnejama i živim albumima.

"Uglavnom sam nastupala na turnejama i live albumima, menjale su se ekipe pratećih vokala tokom vremena, ja sam nekako uvek ostajala. Što bi rek'o Čola: 'Ostajem poslednji i prvi'. Na kraju sam pevala samo inostranstva, sama sa saksofonistom Demonjom i gitaristom Pajom Vučkovićem. Velike koncerte je preuzeo kvintet iz Hrvatske", otkrila je ona.

Emotivan prvi koncert u Bijeljini

Prvi zvanični nastup sa Zdravkom Čolićem imala je 5. juna 1998. godine u Bijeljini, u uslovima koji su bili izuzetno teški, ali je koncert pamćen po prelepom iznenađenju.

"Prvi koncert, 5. jun 1998. Bijeljina. Napolju +40 stepeni, u dvorani +50. Dvorana dupke puna. Od silne vrućine i uzbuđenja nisam stigla ni tremu da imam. Iako sam posle koncerta doslovce iscedila malu crnu haljinu, taj koncert će mi ipak ostati u sećanju zbog iznenađenja koje mi je priredila mama, kada se pojavila sa drugaricom u publici. Ugledala sam je baš na delu 'Pjevam danju, pjevam noću'… koju mi je pevala kad sam bila mala. Takve stvari su dragocene, naročito kada sa nama više nisu oni koje volimo", prisetila se Tamara.

(Nova/MONDO)

Tagovi

Zdravko Čolić Tamara Marković

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