Radoš Zečević glasao je za usvajanje Ministarske deklaracije na Sedmoj svjetskoj konferenciji o vazdušnom saobraćaju u Montrealu.

Izvor: Ministarstva saobraćaja i pomorstva

Ministar saobraćaja Crne Gore Radoš Zečević glasao je za usvajanje Ministarske deklaracije na Sedmoj svjetskoj konferenciji o vazdušnom saobraćaju u Montrealu, pod okriljem Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (ICAO), saopštili su iz Ministarstva saobraćaja.

Kako navodi Zečević, za Crnu Goru, kao turističku destinaciju, kvalitetna vazdušna povezanost ima poseban značaj.

“Radimo da stvaramo uslove za otvaranje novih tržišta, privlačenje investicija i modernizaciju vazduhoplovne infrastrukture, kako bi građani, turisti i privreda imali što kvalitetnije i dostupnije usluge”, poručio je on.

Dodaje da, razvoj vazdušnog saobraćaja ne podrazumijeva samo ulaganja u infrastrukturu, već i snažne institucije, pouzdana pravila i sposobnost da odgovorimo na izazove.

“Zato je važno da Crna Gora nastavi da unapređuje svoje vazduhoplovne kapacitete u skladu sa međunarodnim standardima“, poručio je Zečević.

Kako naglašava, budućnost vazduhoplovstva zasniva se na novim tehnologijama, održivom razvoju i stručnim ljudima. Crna Gora mora pratiti te promjene i stvarati uslove da naš vazduhoplovni sektor bude konkurentan, moderan i spreman za izazove koji nas očekuju.

“Deklaracijom su kao ključni prioriteti utvrđeni unapređenje međunarodne vazdušne povezanosti, modernizacija aerodromske infrastrukture, privlačenje investicija, liberalizacija tržišta i jačanje otpornosti civilnog vazduhoplovstva. U dokumentu se podržava stvaranje jednakih mogućnosti za avio-prevoznike, podsticanje pravične konkurencije i efikasniji prevoz putnika i tereta”, ističe on.

Dodaje da, države se pozivaju da razvoj aerodroma i vazduhoplovnih sistema uključe u nacionalne razvojne planove, uz obezbjeđivanje novih izvora finansiranja i podsticanje javno-privatnih partnerstava.

“Posebna pažnja u deklaraciji posvećena je stabilnom i predvidljivom regulatornom okviru, dosljednoj primjeni međunarodnih vazduhoplovnih standarda i jačanju institucionalnih kapaciteta. Naglašena je i potreba za očuvanjem međunarodnih avio-veza i lanaca snabdijevanja tokom kriznih i vanrednih okolnosti. Deklaracija prepoznaje i značaj novih tehnologija, uključujući vještačku inteligenciju, naprednu vazdušnu mobilnost i čistije izvore energije. Jedan od prioriteta je i obrazovanje stručnog kadra, uz podršku programu ICAO-a „Nova generacija vazduhoplovnih stručnjaka”, ocijenio je Zečević.

Dodaje da, ministarska deklaracija ima poseban značaj jer se zasniva na Strateškom planu ICAO-a za period 2026–2050. godine, čiji su ključni ciljevi održivi ekonomski razvoj vazdušnog saobraćaja i obezbjeđivanje uslova da nijedna država ne bude zapostavljena u razvoju globalnog civilnog vazduhoplovstva.

Dodaje i da, sedma svjetska konferencija o vazdušnom saobraćaju okupila je ministre i šefove delegacija, visoke predstavnike sektora civilnog vazduhoplovstva, međunarodnih organizacija, kao i globalnih finansijskih i razvojnih institucija.

“Četiri zemlje Etiopija, Indoneija, Turska i Oman primljene su kao nove članice Savjeta ICAO čime ova organizacija sada broji 40 članova. Konferencija je posvećena oblikovanju budućih politika međunarodnog vazdušnog saobraćaja, unapređenju globalne povezanosti i stvaranju uslova za njegov stabilan, efikasan i održiv razvoj”, zaključio je Zečević.