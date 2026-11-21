Uoči najavljenog raspisivanja predsjedničkih izbora u Srbiji , šef poslaničkog kluba Studentske liste otkriva da je odluka o kandidatu već donijeta, ali se ime još ne saopštava.

Izvor: Kurir/Ilija Ilić

Šef poslaničke grupe Studentska lista u Skupštini Srbije Jovo Bakić rekao je da ta lista ima kandidata za predsjednika Srbije, na predstojećim predsjedničkim izborima u Srbiji.

"Imamo kandidata, ali još ne izlazimo sa imenom", rekao je Bakić za list Nova, upitan o najavi predsjednika parlamenta Aleksandra Čupića da će u narednih nekoliko dana raspisati predsjedničke izbore.

Na pitanje zašto misli da će Srpska napredna stranka odustati od predsjedničke trke, Bakić je ocijenio da misli da oni nemaju koga da predlože i, kako je naveo, znaju da bi prošao mnogo gore nego njihova lista na parlamentarnim izborima.

"To bi nesumnjivo uticalo na ubrzanje procesa njihovog osipanja i rasturanja koje će na ovaj ili onaj način, prije ili kasnije svakako uslijediti", izjavio je Bakić.

On je rekao i da se pripremao za funkciju ministra unutrašnjih poslova i da se priprema i dalje ali, kako je naveo, to ne znači da će i biti ministar "jer tu ima još vrlo sposobnih ljudi koji mogu da obavljaju tu dužnost".

"Neki su u smislu profesionalne bliskosti tom resoru i bliži od mene. Sve zavisi od odluke koje će donositi mandatar i kolege poslanici, u konsultacijama sa studentima. Uopšte ne znači da ću to biti", kazao je Bakić.

Na konstataciju novinara da to ne znači da neće biti (ministar unutrašnjih poslova), Bakić je odgovorio potvrdno: "Tako je."

(Nova/Mondo)