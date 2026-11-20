Sumnja se da su se otac i kćerka potukli i da su povrijedili jedno drugo.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Ulcinju podnijelo je optužni predlog protiv oca i kćerke S.S. i S.I.S, zbog sumnje da su počinili krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

Kako je saopšteno iz ODT-a, sumnja se da su se otac i kćerka potukli i da su povrijedili jedno drugo, prenosi MINA.

"Podnijet je optužni predlog protiv S.S. i S.I.S., zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, na način što su tokom svađe i tuče nanijeli lake tjelesne povrede jedno drugom", saopšteno je.