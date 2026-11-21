Bivša čuvarka otkriva kako je Ceca prolazila kroz zatvorske dane, često plačući i boreći se sa stresom.

Izvor: MN Press

Tokom 2003. godine folk zvijezda Svetlana Ceca Ražnatović provela je četiri mjeseca iza rešetaka Centralnog zatvora, a detalji o tome kako su izgledali njeni zatvorski dani godinama su bili nepoznati javnosti.

Do hapšenja pjevačice i njene sestre Lidije došlo je za vreme policijske akcije "Sablja", zbog optužbi za malverzacije prilikom transfera deset fudbalera FK Obilić i nelegalno držanje jedanaest pištolja. Sama Ceca rijetko je u javnosti pričala o tim mesecima, ali je nekadašnja radnica obezbjeđenja u CZ-u svojevremeno iznijela malo poznate detalje iz tog perioda.

Prema njenim riječima, Ražnatovićeva nije uživala nikakve povlastice u odnosu na druge pritvorenice, a boravak u zatvoru pao joj je izuzetno teško.

"Ceca kod nas nije imala nikakvu protekciju, prema njoj smo se ophodili kao i prema svim drugim zatvorenicama. Nije joj bilo lako, često je plakala, a jednog dana je sama sebi počupala nadograđenu kosu od bijesa.Neko vrijeme bila je sama u ćeliji, a zatim su je premjestili u sobu sa još nekoliko žena iako je molila i kukala da ostane sama. Teško joj je padalo i to što ne može da zapali cigaretu kad hoće, pa je nas čuvarke stalno zvala da joj zapalimo cigaretu, ali to tako nije moglo, znao se neki red. Umjeli smo da je zamolimo da nam nešto otpjeva, a ona je uvijek zauzvrat tražila da joj se zapali cigareta", ispričala je čuvarka CZ-a, dodajući da su za pjevačicu važila potpuno ista pravila i procedure kao i za sve ostale privedene osobe.

"Zaista nije imala nikakav specijalan tretman. Kada se neko uhapsi, zakonska je procedura da se skine go, savije, da se ne izrazim drugačije, i nakašlje. To svaka zatvorenica mora da uradi da bismo proverili da je čista i da ništa ne krije. Ceca naravno nije željela, ali morala je. Njena sestra Lidija bila je u sobi sa Dafinom Milanović, čuvenim tvorcem Dafiment banke, tako da sa Cecom nije imala nikakav kontakt. Ona je stalno plakala jer joj je falila porodica, djeca posebno. Ali sve je za živog čovjeka, pa se ni ona ne razlikuje od drugih. Bila je izuzetno disciplinovana", navela je ona.

Po završetku četvoromjesečnog pritvora, pjevačici je kasnije određen i kućni pritvor u trajanju od osam mjeseci u njenom domu na Dedinju, a o teškim trenucima koje je preživela u ćeliji sama je govorila za medije nakon izlaska na slobodu:

"Četiri mjeseca provela sam u ćeliji dva sa dva metra u nehumanim uslovima. Od kada sam uhapšena, pa do sredine maja, promrzla sam u ćeliji, kosti su mi se smrzle", izjavila je Ceca po izlasku iz pritvora.

"Štrajkovala sam glađu zbog nepravde koju doživljava moja porodica, moja sestra koja je ni kriva ni dužna u zatvoru, pa i zbog svega što sam ja prošla. To je bila manja hirurška intervencija izazvana post zatvorskim sindromom. Dakle, istina je da sam imala manji operativni zahvat. To je posledica stresa koji sam doživjela", ispričala je ranije.