Istakao je da više od 40.000 građana nema važeću ličnu kartu.

Izvor: Djordje Cmiljanic/Djordje Cmiljanic

"Naš cilj je da uspostavimo apsolutni integritet budućih izbornih procesa u Crnoj Gori, a tog integriteta nema ako birački spisak nije tačan i ako taj integritet ne garantuju zakoni", saopštio je Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

Kako navodi, podsjeća da više od 40.000 građana nema važeću ličnu kartu, a među njima je više od 13.000 onih koji nijesu vadili ličnu kartu čak od 2008.

“Pored toga, na bazi instrukcija Državne izborne komisije, dosadašnja praksa dopuštala je da se na biračkom mjestu može glasati sa nevažećim dokumentima. To moramo da promijenimo i zbogg toga sam odlučio da skupštinskom Odboru za sveobuhvatnu izbornu reformu i poslanicima Skupstine Crne Gore uputim predlog izmjene zakona po kojoj će birač moći da potvrdi identitet na biračkom mjestu isključivo važećom ličnom kartom ili važećim pasošem”, istakao je Šaranović.

Dodaje da, pokrenuli su inicijative da očistimo birački spisak i uredimo procedure na biračkim mjestima i Ovo je sljedeći korak. Povjerenje u izbore počinje prije nego što prvi listić uđe u kutiju. Počinje od uređenog biračkog spiska i pravila koja jednako važe za svakog birača, na svakom biračkom mjestu.

Nadam se prekidu ćutanja Parlamenta kad je u pitanju izborna reforma i očekujem od poslanika da zajedno rijesimo problem birackog spiska i izbornih procedura i prestanemo da ćutimo.