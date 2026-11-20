Traga se za šestogodišnjakom koji je ubao u nabujalu rijeku.

Izvor: MONDO/Milja Zenović

U toku je potraga za šestogodišnim djetetom koje je upalo u rijeku Ribnicu.

Prema nezvaničnim saznanjima CdM-a dijete je po prijavi građana upalo u nabujalu rijeku.

“Preduzimamo mjere i aktivnosti na njegovom pronalaženju”, rekli su iz policije.

Ekipe policije i Službe zaštite i spašavanja glavnog Grada su na više su lokacija na terenu, i pokušavaju da pronađu dječaka.

Spasilačke ekipe su raspoređene kod Skalina, Kapadžića mosta i na Koniku.