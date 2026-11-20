Zbog sumnje na nedozvoljeno bavljenje privrednom i bankarskom djelatnošću uhapšen je ruski državljanin S. P. (37), a tokom pretresa oduzeti su mobilni telefoni, laptopovi, desktop računari i dokumenta.

Izvor: Uprava policije

U okviru policijskih aktivnosti sprovedenih u Ulcinju, u kojima su u privatnom smještaju zatečena 24 strana državljanina, po nalogu nadležnog državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju lišen je slobode državljanin Ruske Federacije osumnjičen za nedozvoljeno bavljenje privrednom, bankarskom, berzanskom i djelatnošću osiguranja, saopšteno je iz Uprave policije.

„Naime, službenici Uprave policije – Regionalnog centra granične policije „Jug“, na osnovu prethodno preduzetih operativnih i proaktivnih aktivnosti, locirali su stambeni objekat u naselju Đerane u Ulcinju, nakon čega su, u skladu sa zakonom, izvršili ulazak u objekat", navodi se u saopštenju Uprave policije.

Tom prilikom u objektu su zatečena 24 strana državljanina i državljanke, od kojih jedan državljanin Ruske Federacije i 23 državljana Ukrajine.

Pretresom objekta pronađeno je i privremeno oduzeto: 42 mobilna telefona, 29 laptop računara i dva desktop računara, lična dokumenta (lične karte i pasoši), kao i digitalni video-rekorder sistema video-nadzora. Pronađena oprema i uređaji biće predmet odgovarajućih vještačenja, koja će biti sprovedena u saradnji sa službenicima Sektora za borbu protiv kriminala.

Dodali su da nakon preduzimanja prvih policijsko-tužilačkih aktivnosti u fazi izviđaja, a po nalogu postupajućeg državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, državljanin Rusije S.P. (37) lišen je slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljeno bavljenje privrednom, bankarskom, berzanskom i djelatnošću osiguranja, i isti je uz krivičnu prijavu sproveden tužiocu na dalju nadležnost.

Službenici Uprave policije – Sektora granične policije, Sektora za borbu protiv kriminala i Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj postupaju koordinisano i po nalozima nadležnog državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, dok se dodatne aktivnosti i provjere sprovode u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost.

"U okviru daljih aktivnosti, Uprava policije provjerava osnov boravka i rada ovih lica u Crnoj Gori, njihove aktivnosti i kretanje, kao i svrhu i način korišćenja pronađene digitalne opreme i uređaja“, zaključili su.