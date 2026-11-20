Iz tužilaštva su kazali da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Rožaje uhapsili S.K. zbog dva krivična djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Rožajac S.K. uhapšen je zbog nasilja u porodici, nakon čega mu je određeno zadržavanje do 72 sata, saopšteno je iz Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Rožajama.

Iz tužilaštva su kazali da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Rožaje uhapsili S.K. zbog dva krivična djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

Kako su navodi u saopštenju ODT-a, iz krivične prijave i priloženih dokaza proizilazi osnovana sumnja da je S.K. jutros, oko pet sati, u porodičnoj kući u Rožajama, upućivao supruzi riječi kojim se vrijeđa ljudsko dostojanstvo, a zatim sina pikslom udario u glavu.

"Nakon saslušanja u tužilaštvu, osumnjičenom je određeno zadržavanje u trajanju do 72 sata", saopšteno je, prenosi MINA.