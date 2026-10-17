Top 5 pjesama koje je Bajaga napisao za druge: Jednu je Čola odbio, a Željku Joksimoviću napisao najvećih hit

Otkrijte top 5 pjesama koje je Bajaga napisao za druge izvođače, uključujući hitove za Zdravka Čolića i Željka Joksimovića.

Izvor: Youtube

Momčilo Bajagić Bajaga važi za jednog od najpoznatijih i najuspješnijih kantautora na ovim prostorima. Iako je u svojoj karijeri stvorio ogroman broj predivnih pjesama i hitova, kvalitetne numere pisao je i za svoje kolege. Nekima je radio tekstove i stvorio emotivne balade, kao što je to radio za Željka Joksimovića, dok je, u "Ribljoj čorbi" ostavio neizbrisiv trag. Pogledajte pet najboljih pjesama koje je Bajaga napisao za druge izvođače.

Zdravko Čolić - "Moja draga"

Zdravko Colic - Moja draga - (LIVE) - (Kosevo 2010) Izvor: YouTube

Bajaga je za Čolu napisao nekoliko velikih hitova, uključujući "Afriku" i "Tvoje oči" sa albuma "Šta mi radiš". Autor je i teksta za numeru "Hajde, hajde, Jasmina" na muziku Gorana Bregovića, a muzičar je svojevremeno priznao kako je nastala ideja da u pjesmi spomene upravo ovo žensko ime.

"U 'Komuni', koja je izdala taj album, je sekretarica bila jedna Jasmina koja je bila jako ovako ok i prema meni i prema Čoli i svi su je gotivili. Bila je vrijedna i to. Ona kaže: ‘Ja nemam nijednu pjesmu o meni’ i ja sad kao treba… Rekoh: 'Dobro. Ajde, ajde Jasmina, znam ti ukus karmina. Rade crvi u krvi i ritam te mrvi, a ti mi se tu praviš fina'. Odnesem to Bregi i Brega kaže: 'Ti nisi normalan'", ispričao je Bajaga u podkastu Agelast.

Ipak, jedna od najpoznatijih pjesama koju je Bajaga napisao za Zdravka Čolića jeste "Moja draga", a kantautor potpisuje i muziku i tekst za ovahj veliki hit. Objavljena je 2003. godine na albumu "Čarolija", a sam Bajaga je nerijetko pjeva na svojim koncertima.

BAJAGA - Moja Draga / Live Izvor: YouTube

Željko Joksimović - "Ljubavi"

Željko Joksimović - Ljubavi [Official Music Video] Izvor: YouTube

Malo ko zna da je tekst za predivnu baladu Željka Joksimovića "Ljubavi" potpisao upravo Momčilo Bajagić Bajaga. Hit je objavljen 2009. godine na istoimenom albumu.

Riblja čorba - "Kad hodaš"

Riblja čorba - Kad hodaš (Remaster 2022) Izvor: YouTube

Bajaga je u "Ribljoj čorbi" bio od 1979. do 1984. godine i sa njima je snimio pet albuma. Iako je Bora Đorđević važio za glavnog kompozitora, Bajaga je za grupu napisao kultnu pjesmu "Kad hodaš", čiji tekst i muziku potpisuje. Upravo te 1984. godine uveliko je pripremao i svoj prvi solo album "Pozitivna geografija". Zanimljivo je da je Bajaga priznao kako je pjesmu "Kad hodaš" prvo nudio Zdravku Čoliću. Međutim, ta verzija se dosta razlikovala od finalne, a legendarni pevač je odbio da je otpjeva.

"Nije mi nikada bilo žao, pjesmu mogu i ja da otpevam. Nije Čola stvarno odbio ovu verziju pjesme 'Kad hodaš'. Ja sam imao jednu, iskreno, slabiju verziju koju sam mu prvo ponudio i koju on nije prihvatio", ispričao je Bajaga i dodao:

"Imao sam jednu strofu viška i mislim da mi je falila glavna tema, mi smo njemu donijeli. Pozvao nas je on i Kornelije Kovač, otišli smo ja i moj kum Miša Aleksić, tada sam ja bio još u Rbiljoj čorbi i mi smo mu donijeli tada četiri stvari: 'Tvoje oči', 'Afriku', 'Kad hodaš',.. iskreno, ja nisam dobro završio tu pjesmu, a sigurno je ni ja ne bih uzeo u tom izdanju, kao što nije ni Čola", iskreno je odgovorio legendarni muzičar.

Pored ovog hita, Bajaga je radio tekstove pjesama i za "Dva dinara druže", "Eto ti za taksi", "Nemoj srećo, nemoj danas", "Dobro jutro", "Muzičari koji piju".

Vesna Zmijanac - "Da budemo noćas zajedno"

Vesna Zmijanac - Da budemo nocas zajedno Izvor: YouTube

Pored sjajnih pop i rok numera, Bajaga je napisao i veliki folk hit i to za Vesnu Zmijanac. Pjevačica se svojevremeno prisjetila saradnje sa njim.

"Mi smo radili jednu Novu godinu zajedno. I, u stvari, on je imao tada u to vrijeme (pjesmu) 'Moji su drugovi' i 'Da budemo noćas zajedno'. Njemu su bile to dvije slične pjesme i otpevao mi je u jednoj garderobi. I ja kažem: 'Molim te, daj mi tu pjesmu. Nemoj da snimiš dvije iste pjesme'. I dao mi je", ispričala je Vesna i nastavila:

"I to je stajalo i stajalo kod mene. Ja sam snimila album i ona nije bila na tom albumu. I on je mislio da sam ja zaboravila na tu pjesmu. Međutim, ja sam znala da sam na tom albumu imala hitova. Nju sam sačuvala, jer sam znala da je veliki hit", piše Direktno.

Neda Ukraden - "Sad ili nikad"

Neda Ukraden - "Sad ili nikad" Izvor: YouTube

Bajaga je pisao i za Nedu Ukraden. Pjesmu je radio sa kolegama iz benda, tekst je potpisao zajedno sa sa Žikom Milenkovićem, dok aranžmaner Aleksandar Lokner.