Poznati pjevač Šerif Konjević progovorio je o svojoj ljubavi prema ženi i imovini koju joj je prepisao.

Izvor: Instagram/serifkonjevic

Jedan od najpoznatijih pjevača nekadašnje jugoslovenske scene, Šerif Konjević, u svom vlasništvu ima raskošnu vilu na Ilidži, a prvu nekretninu kupio je od velikog hita "Bela venčanica" iz 1982. godine.

Kako je jednom prilikom istakao, on se borio za svaki dinar i sve što ima i u čemu danas uživa, sam je zaradio, a svojevremeno je gostujući u emisji "Sceniranje", otkrio je da će svu imovinu prepisati ženi Kaniti.

Šerif nikad nije sakrivao da je stekao veliko bogatstvo zahvaljujući pjesmama "Pusti me već jednom", "Koliko plavo nebo je", "Bela venčanica".

Serif Konjevic - Bela vencanica - (Audio 1982) Izvor: YouTube

"Ja svoju ženu volim naviše na svijetu. Sve što imam ostavio sam njoj. Uvijek govorimo o nekim materijalnim stvarima, a ja sve što sam stekao u životu njoj sam prepisao. Ona je to zaslužila", rekao je tada kaže Šerif.

"Volim ljude koji su konkretni i koji ništa u životu ne pričaju suvišno. Ne priča ništa suvišno, vodi računa o meni, o mom stajlingu. Kroz život sam se naslušao raznih jezika, daj malo da uživamo", istakao je on.

S obzirom na to da je prilikom samo jedne svirke Šerif Konjević zaradio za stan, a bije ga i glas da je najskuplji pjevač na estradi, njegovoj ženi pripašće ogromno bogatstvo.

Izvor: Telegraf / MONDO